CHARETTE, Martine



À Montréal, le 20 novembre 2018, nous a quittés Martine Charette, fille de Carmen Beauchamp et de feu Aimé Charette.Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Danielle (Rémi Fortin) et Lucie (Marc Sénéchal), sa fille Justine Levasseur (sa mère Josée), son ami de coeur François Senécal, ses neveux et nièces : Gabriel, Mireille, Christian, Arianne et Bruno, de nombreux oncles, tantes, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au salon:le vendredi 7 décembre de 14h00 à 17h00 et de 19h00 à 21h00. Ses funérailles seront célébrées le samedi 8 décembre 2018 à 14h00 en l'église St-Isaac-Jogues (1335 rue Chabanel E, Montréal). La famille vous y accueillera à compter de 13h00. Tous sont les bienvenus.Des dons au carrefour populaire Saint-Michel pourront honorer sa mémoire.