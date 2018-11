Elisabeth Rioux et le chum de Lysandre Nadeau se font faire un «matching tattoo»

Alors que Lysandre Nadeau est en Inde pour une retraite de yoga, son chum Jemcee et sa bonne amie Elisabeth Rioux ont décidé en son absence d’immortaliser leur amitié en se faisant tatouer.

Il n’y a pas de doute, les tatouages de BFF ont la cote cette année!

À la blague, le tatoueur Triste Poke a partagé une story du duo en mentionnant «couple goals alert», tout en faisant un zoom sur le nouveau tattoo des deux amis, c’est-à-dire une moitié de cœur sur chaque main qui, une fois collée, ne forme qu’un!

À sa plus grande surprise, Lysandre a vite découvert ce que son chum et son amie lui cachaient et selon la story qu’elle a aussitôt republiée, l’influenceuse semblait très amusée de la situation.

