En contrôle pendant 60 minutes

« Parfois, on a de la misère à garder l’avance en troisième période ou à continuer de jouer de la même façon que pendant les 40 premières minutes. Samedi soir, on a été dans leur territoire pas mal toute la troisième période, a analysé Drouin. On n’a pas créé de revirement en zone neutre et on a limité leurs chances de marquer au minimum. Si on peut jouer de cette façon quand on a une avance de deux buts, ça va nous aider. »