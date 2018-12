BOUFFARD, Rolland



À Greenfield Park, le 25 novembre 2018, suite à un AVC, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Rolland Bouffard, époux de feu madame Carmen Ouellette.Il laisse dans le deuil ses deux filles Danielle (Michel) et Carole (Michel), ses petits-enfants Yannick (Caroline), Alexandre (Shany) et ses deux arrière-petits-enfants Hayden et Jacob, ainsi que plusieurs parents et amis.Selon les volontés du défunt, il n'y aura pas d'exposition. Il sera conduit à son lieu de dernier repos dans la plus grande intimité à une date ultérieure.