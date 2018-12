LECLERC, René



À St-Jérôme, le jeudi 22 novembre 2018 est décédé, à l'âge de 92 ans, René Leclerc, époux de Raymonde Cardinal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Bernard (Carole) et feu Jacques (Lucie), ses petits-enfants Marie-Hélène, Simon et Caroline, son frère Marcel, ses soeurs Jeanne, Hélène et Thérèse, sa belle-soeur Pauline ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 9 décembre 2018 à compter de 11h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.