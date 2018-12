MORAND, Louise



À Montréal, le mardi 27 novembre 2018 est décédée, à l'âge de 84 ans, Louise Morand.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Alain, Hélène et Benoit, ses petits-enfants Marie-Christine, Karine, Christine et Pascale, ses arrière-petits-enfants Maïka, Maxime et Dylan, sa soeur Madeleine Morand ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele dimanche 9 décembre 2018 à 14h pour une cérémonie religieuse en la chapelle du complexe, suivie de l'exposition jusqu'à 18h.La famille tient à remercier tout le personnel du 5e étage du CHSLD Nicolet pour leur humanité et dévouement.