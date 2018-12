Fiers Madelinots

On l’a échappé belle, cette semaine, aux îles de la Madeleine. On s’est inquiété pour nos concitoyens madelinots, qui ont été très chanceux d’éviter des conséquences autrement plus tragiques. Plusieurs auraient pu périr dans le froid ou un incendie.

Vraiment, pendant ce temps, les îles nous ont paru plus loin que jamais.

Des gros fils

C’est le Québec. Nous sommes habitués aux humeurs parfois mesquines de l’hiver. Les Madelinots, résistants sur leurs îles au milieu du golfe du Saint-Laurent, le sont encore davantage. Et nos services de sécurité civile ont acquis de l’expertise au fil de plusieurs catastrophes humaines ou naturelles.

N’empêche qu’il y a quelque chose de choquant dans le fait d’apprendre que notre capacité à communiquer avec les îles ne tient qu’à deux gros fils qui traînent dans le fond marin. Quand l’un d’entre eux est sectionné et que l’autre s’abîme, comme c’est arrivé cette semaine, il n’y a plus que les téléphones satellitaires.

On est encore plus choqué lorsqu’on apprend que ces câbles doivent être remplacés, que l’ancien ministre Pierre Moreau avait annoncé qu’ils le seraient et que les ministres actuellement en place disent ne plus trouver aucune trace de cet engagement. Quelqu’un, quelque part, semble rire des Madelinots.

Occuper le territoire

Oui, on l’a échappé belle cette semaine, et l’hiver ne fait que commencer. Il faut sans tarder mettre en place une liaison d’appoint avec les îles et s’empresser de mettre en branle le remplacement des câbles de fibre optique.

Certains se plaisent à voir dans les îles un département d’outre-mer qui serait trop loin pour faire pleinement partie du Québec. Or, les Madelinots sont des Québécois comme les autres, qui occupent fièrement un territoire qui peut être ingrat, mais qui fait partie de ce que le monde a de plus beau.

La moindre des choses, c’est de les soutenir à la hauteur de nos moyens.