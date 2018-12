Harvey 17e en Norvège

Alex Harvey a pris le 17e rang de l'épreuve individuelle de 15 km en style libre samedi à Lillehammer.

Le Québécois a terminé à 1 m 20,5 secondes du Norvégien Sjur Roethe, gagnant du jour en 36 m 34 s et qui s'était installé aux commandes à son huitième kilomètre de course. Un autre Norvégien, Didrik Toenseth, et le Russe Denis Spitsov l'ont accompagné sur le podium.

Portant le dossard no 58, Harvey n'a pas représenté une menace pour les supporteurs norvégiens, nombreux le long du parcours formé de deux boucles de 2,5 km de neige artificielle, et qui ont vu six de leurs favoris occuper le top 10. Dès le troisième kilomètre, il accusait déjà 19 secondes de retard sur le meneur du moment, puis l'écart s'est creusé à 33 secondes au huitième, puis à une minute au 12e.

10e au cumulatif

Par ce résultat, l'athlète de Saint-Ferréol pourrait avoir diminué ses aspirations pour le podium final de ce mini-tour de Lillehammer qui comptabilise les trois épreuves de la fin de semaine.

Les 24 secondes de bonification obtenues grâce à son troisième rang du sprint de vendredi ont fondu durant la journée et il occupe maintenant la 10e position au classement général. Il s'élancera avec 56 secondes de retard sur le meneur Roethe, dimanche, lors de la poursuite individuelle de 15 km en style classique. Un pacte norvégien pourrait mener la dernière épreuve avec Roethe, Toenseth et Emil Iversen qui partiront avec 21 secondes d'avance sur les Russes Spitsov et Andrey Melnichenko.

Plus de détails à venir...

Résultats

15 km individuel style libre

1-Sjur Roethe, Norvège, 36 m 34 s

2-Didrik Toenseth, Norvège, + 6 s

3-Denis Spitsov, Russie, + 28,6 s

17-Alex Harvey, Canada, + 1 m 20,5 s