Histoires d’horreur chez les francos

La plaignante a eu une réaction­­­­ à un médicament et a dû être transportée d’urgence à l’Hôpital général de Kingston. Les ambulanciers parlent français, mais rendus à l’urgence, ça se corse. Cette infirmière retraitée présente des signes similaires à ceux d’un ACV. Elle comprenait ce que les infirmières lui disaient en anglais, mais n’arrivait pas à parler dans cette langue. Une des infirmières l’aurait ridiculisée en lui disant : « I know you can speak in English. We speak English here ». On l’aurait ensuite transférée de l’urgence au département de psychiatrie. Motif : agressivité, hystérie et non-conformité, parce qu’elle ne parlait que le français.