Elle a trois enfants, deux chiens et une entreprise de vêtements et accessoires de mode. Il faut croire que rien n’arrête Mahée Paiement ! Elle nous présente ses deux chiens qu’elle aime beaucoup, mais qui lui compliquent un peu, beaucoup, la vie.

1. Quelle est la raison qui vous a poussée à avoir Heidi chez vous ?

J’étais rendue là dans ma vie : j’avais hâte d’avoir des enfants et je ressentais le besoin de m’occuper de quelqu’un, mais ce n’était pas encore le moment. J’ai vu Heidi sur un plateau de tournage. Elle était bébé. Avec sa petite face un peu piteuse, toute mignonne, j’ai tout de suite eu un coup de cœur, un élan pour avoir « un bébé chien ». J’étais dans un « timing » très vulnérable. J’ai convaincu mon conjoint et je l’ai adoptée.

2. Et Mia, dans tout cela ?

C’est au moment d’un déménagement, alors que j’étais enceinte de 6 mois, que j’ai eu la « brillante » idée d’adopter un autre chien. Je pensais qu’Heidi allait être un peu jalouse du bébé, que j’allais avoir moins de temps pour elle et qu’elle allait être seule, alors j’ai adopté Mia pour qu’elles puissent être ensemble et jouer.

3. Deux chiens, ce n’est pas un peu trop ?

Deux chiens, c’est le double de responsabilités, le double de travail et le double de frais divers... Mon chum avait raison d’être contre cette idée d’avoir un deuxième chien. Chaque jour, la vie se charge de me rappeler, même si je les adore, que j’ai trois enfants et deux chiens. Des fois, je suis dépassée. Mais, parce que j’ai fait ce choix (que j’ai adopté les chiens), alors j’assume ma décision et je les garde.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Les Boston terrier sont des chiens exceptionnels pour une famille. Ils sont coquins, joueurs, super patients et attachants. Heidi a tout pour elle et elle le sait. Elle est parfaite, élégante, un peu snob même. Vive et dynamique, elle est toujours aux aguets. C’est le leader et la plus rapide des deux. On dirait parfois que Mia a hérité de ce qui restait... Le raffinement, ce n’est pas sa force ! Elle est plus trapue, plus lente, plus bonasse, plus colleuse, plus gloutonne. Elle est moins vive et se fie toujours à Heidi. Par contre, elle est exceptionnellement gentille et patiente. Heureusement, car elle a de graves problèmes d’allergies et se laisse soigner sans rechigner.

5. Racontez-nous un de leurs mauvais coups.

Elles se sont fait arroser par une moufette toutes les deux un soir, alors que j’étais enceinte, aux prises avec des nausées et très sensible aux odeurs. C’était l’horreur !

6. Quelle est son activité préférée ?

Attendre que notre bébé de un an et demi fasse tomber de la nourriture au sol... Pas de doute, ce sont des gourmandes.

7. Quel est leur endroit préféré ?

Le divan. Elles s’y installent, sur des jetées et se collent ensemble.

8. Qu’auriez-vous aimé savoir avant d’obtenir cet animal ?

Avoir un (ou deux !) chien, c’est un gros engagement et un pensez-y-bien avant d’adopter. Il faut être conscient que c’est beaucoup de job, de tâches quotidiennes, de frais. Il faut se demander ; « Vas-tu avoir l’énergie ? Vas-tu avoir l’argent pour les soins de santé imprévus, etc. ? »

9. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez ?

Notre gardienne Lyse est formidable. Elle aime les enfants et les chiens ! Elle s’en occupe très bien. Mia et Heidi sont aux petits soins avec elle. Parfois, elle les amène chez elle. Une chance qu’elle est là ! Je ne suis pas certaine que j’aurais été capable de gérer tout cela sans elle. Elle m’a énormément aidée à ne pas flancher. Lyse nous a sauvé plus d’une fois.

À propos de Mahée Paiement

► Elle a récemment publié son tout premier livre, une biographie intitulée Le tourbillon de la vie, aux éditions Michel Lafon.

► Elle a lancé la collection des Fêtes 2018 dans sa ligne de vêtements Mahée, vendus dans les boutiques San Francisco.

► Elle a incarné Sarah dans la série télévisée Demain des hommes.