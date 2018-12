La politique nouveau genre

Ça y’est ! La première semaine de la 42e législature est maintenant derrière nous. Derrière nous, mais aussi derrière la CAQ qui faisait sa toute première performance à titre de parti ministériel à l’Assemblée nationale.

Nouveau paysage politique, en effet, mais aussi nouveau genre de communication politique.

Changement de style

En nommant François Paradis à la présidence de l’Assemblée nationale, les députés ont contribué à transformer la joute parlementaire telle qu’on la connaît.

Le rôle de président, c’est le rôle du modérateur, en quelque sorte. Discret, effacé, mais attentif et respecté, le président de l’Assemblée ne prend jamais part directement aux débats.

Il donne la parole à l’un et à l’autre en s’assurant que tous suivent les règles. Il applique le règlement et contribue parfois même à le faire évoluer.

En ce sens, François Paradis s’en sort déjà très bien.

C’est plutôt dans son style qu’il détonne de ses prédécesseurs.

On peut sortir Paradis de la TV, mais on ne sort pas la TV de Paradis. Dès son discours d’accession à la présidence, l’animateur de talk-show, si populaire auprès des dames bien, a refait surface.

On m’avait fait la remarque, à une de mes premières interventions en Chambre, que j’avais le réflexe de regarder la caméra. Ils m’ont dit ça. Bien, je vais vous dire que c’est une habitude tenace. C’est parce que, pour moi, derrière la caméra, il y a des gens, il y a des gens qui croient en nous, et je les souhaite de plus en plus nombreux. Il y a même des gens qui ont dit : Bien, ce nouveau président là, il va-tu se mettre à lire des courriels puis à prendre des téléphones? Bien, justement, j’aimerais qu’on rejoigne Mme Tremblay qui est dans la... Non, c’est des blagues. Mais attention ! Qui sait? Qui sait?

Et là, je vais m’adresser à vous derrière la caméra. Je vais le faire consciemment pour vous dire que, comme président et avec la collaboration de tous les membres de l’Assemblée, j’en suis convaincu, nous allons tout faire pour qu’à travers nos travaux, les périodes de questions et réponses, notre attitude, notre ton, nous atteignions notre objectif de continuer à mieux vous servir pour que vous soyez fiers de celles et ceux en qui vous avez placé votre confiance. Je m’y engage.

Pour la première fois, l’Assemblée nationale est devenue davantage un lieu de diffusion qu’un lieu de législation.

En brisant le quatrième mur et en s’adressant aux auditeurs directement, le président Paradis brise les conventions établies et invite, pour une rare fois, les citoyens à entrer réellement dans la maison du peuple par la voie de leur téléviseur.

Cette façon de faire bouscule, certes, les puristes, mais elle a le mérite de mettre les Québécois au centre des travaux qui les concernent tous.

Les rimettes pour parler au « monde ordinaire »

Toujours dans un même effort de mieux communiquer avec ses électeurs, le gouvernement de François Legault tente de marquer les esprits avec des images fortes.

Malheureusement, le résultat est loin d’être heureux.

On avait compris le petit jeu quand la campagne de la CAQ a chanté en chœur la comptine pour simplets « En prendre moins, mais en prendre soin» à propos des immigrants. Comme tous les parents qui voient leur enfant revenir du camp d’été en chantant des ritournelles agressantes, les Québécois se sont vite tannés d’entendre les mêmes niaiseries jour après jour.

Mais, détrompez-vous, les stratèges caquistes n’étaient pas au bout de leur créativité !

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux a profité de sa première présence sur la glace du Salon bleu pour lancer le nouveau hit du palmarès des rimettes idiotes.

Pour s’assurer que tout le monde pourrait participer à sa nouvelle chanson à répondre, Lionel Carmant a même répété trois fois son refrain digne d’un stagiaire en voie de couler son cours en marketing 101 : « À la CAQ, le cannabis, c’est légal, mais c’est pas banal.

Il y a donc, quelque part, un stratège qui a conseillé au ministre d’employer un slogan aussi mauvais dans CHACUNE de ses réponses à propos du cannabis. Il y a aussi toute une équipe de préparation à la période de questions qui a trouvé que c’était bon ! À moins que ce soit par déformation professionnelle que le ministre s’adresse à tout le monde comme il s’adressait à ses patients en pédiatrie...

Mais est-ce que le ministre manque tellement d’arguments qu’il doit se contenter de répéter des âneries? N’y a-t-il personne dans son cabinet ou au caucus pour lui avouer que c’est kétaine à mort?

Vivement que le message lui parvienne : un « slo-gen » caquiste, ça peut toujours passer, mais deux, c’est pas sérieux !

La pognez-vous?