La Route des Marchés de Noël

Saviez-vous qu’il existe une Route des Marchés de Noël au Québec ? Cette coutume d’origine européenne est devenue tellement populaire qu’on en dénombrerait une centaine au Québec. Si la plupart d’entre eux ont choisi la voie traditionnelle, d’autres se sont tournés vers l’originalité. En voici qui méritent la visite.

1. Montréal

Le Grand Marché de Noël se déploie sur l’esplanade de la Place des Arts tel un hameau alpin et le Marché Casse-Noisette occupe toute la galerie marchande du Palais des congrès. Il ne faudrait pas oublier le Village du vilain sapin, situé rue Prince-Arthur, aux abords du boulevard Saint-Laurent, qui offre une expérience aux antipodes des marchés de Noël traditionnels.

2. Montérégie

En Montérégie, le Marché de Noël et des traditions de Longueuil. Tenu au parc St. Mark, il propose une cinquantaine de maisonnettes colorées et rassemble près de 70 artisans. Différentes activités, animations et prestations musicales sont proposées sur le site.

3. Laval

Le Marché de Noël de Laval est installé au Centre de la nature. Son Village des arts réunit une soixantaine d’artisans sous un chapiteau chauffé et magnifiquement décoré.

4. Québec

Le Marché de Noël du Vieux-Port réunit quelque 70 marchands locaux dans un décor enchanteur. C’est cependant le Marché de Noël allemand de Québec (MNAQ) qui offre une véritable féérie. Il est organisé par la Communauté allemande de Québec, du 22 novembre au 23 décembre (du jeudi au dimanche). 83 petites maisonnettes de bois seront dispersées dans les jardins de l’Hôtel-de-Ville, à la place de l’Hôtel-de-Ville, ainsi que sur les rues des Jardins et Sainte-Anne. Décor illuminé en soirée, programmation culturelle, aire de jeux pour enfants et dégustations. Pour cette 11e édition, la région de l’Alsace sera à l’honneur.

5. Lanaudière

Situés à L’Assomption, à Terrebonne et à Joliette, des Marchés de Noël réunissent marchands et artisans dans de petites maisonnettes.

6. Centre-du-Québec

C’est à Drummondville, au cœur du Village illuminé Desjardins (qui est la version hivernale et festive du Village québécois d’antan), dans un décor élaboré de maisons d’époque illuminées que sont réunis une quinzaine d’artisans québécois.

7. Estrie

C’est au Marché de la Gare de Sherbrooke que se tient Noël au Marché.

Pour connaître les 17 arrêts suggérés par la Route des Marchés de Noël : lesmarchesdenoelduquebec.com