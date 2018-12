La station Lake Louise Ski Area condamnée à 2,1 millions $ pour des torts causés à des arbres protégés

CALGARY - Lake Louise Ski Area, qui gère un important complexe de ski en Alberta, devra verser 2,1 millions $ en amendes relativement à des infractions à la Loi sur les espèces en péril et à la Loi sur les parcs nationaux du Canada, a annoncé le Service des poursuites pénales du Canada, vendredi.

L’entreprise avait plaidé coupable à la fin de l’an dernier à l’accusation d’avoir abattu des arbres d'une espèce sauvage (pin à écorce blanche) inscrite comme espèce en voie de disparition et à un autre accusation, soit d’avoir enlevé, mutilé, endommagé et détruit la flore d'un parc sans permis. Les arbres avaient été abattus dans le parc national de Banff, une zone protégée.

Les accusations avaient été portées contre Lake Louise Ski Area en 2015 à la suite d’une enquête.

Une partie de l’amende, soit 1,52 million $, sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement aux fins de la protection des espèces en voie de disparition au Canada et 500 000 $ seront portés au crédit du Fonds pour dommages à l'environnement à des fins liées à la protection, à la conservation ou au rétablissement de parcs nationaux, a précisé le Service des poursuites pénales.

«Le tribunal a également ordonné à LLSA d'établir un plan de restauration l'enjoignant à planter et à surveiller des semis de pin à écorce blanche à la station de ski, et à sensibiliser les visiteurs aux pins à écorce blanche et aux raisons de leur déclin», a souligné le Service des poursuites pénales, ajoutant que l’entreprise a apporté des changements au sein de son organisation «avant le prononcé de la peine, pour empêcher que des faits analogues ne se reproduisent».

Il s’agit de la condamnation la plus grave et la peine la plus importante jamais prononcées en vertu de la Loi sur les espèces en péril, a indiqué le Service des poursuites pénales