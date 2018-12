Le chalet de Catania moins cher

L’entrepreneur en construction Paolo Catania a pratiquement réduit de moitié en deux ans le prix de son « chalet » des Laurentides, le faisant passer de 7 millions $, en 2016, à 3,59 millions $, aujourd’hui. M. Catania a été acquitté en mai 2018 d’accusations de fraude, abus de confiance et complot qui avaient été déposées, en 2012, à la suite d’une enquête de l’Unité permanente anticorruption (UPAC). Le vaste domaine laurentien, où ont eu lieu des fêtes arrosées auxquelles assistaient des ingénieurs de la Ville de Montréal, est décrit comme « un chef-d’œuvre, utilisant des matériaux nobles et naturels, créant une ambiance chaleureuse ». En prime : possibilité d’installer un héliport !

Francesco Bellini, fondateur de la biopharmaceutique lavalloise Biochem Pharma, et son fils Roberto Bellini, viennent d’acheter sur le marché des actions de Bellus Santé pour une valeur de plus de 258 000 $. Ils paient entre 78 cents et 91 cents l’action. Le titre de Bellus a gagné 172 % depuis le début de 2018. Les achats surviennent au lendemain de la publication de résultats positifs pour un médicament phare de Bellus pour le traitement de la toux chronique, le BLU-5937.