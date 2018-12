Le député Raj Grewal pense revenir sur sa décision de démissionner

OTTAWA | Le député libéral Raj Grewal a indiqué vendredi réfléchir à son avenir et peut-être continuer son mandat, malgré son annonce de démission il y a une semaine en raison d’une dépendance aux jeux.

«J’ai décidé que je quitterai le caucus libéral et je vais prendre un congé pour me concentrer sur ma santé mentale et mon plan de traitement» contre sa dépendance, a-t-il dit dans une vidéo Facebook.

Il n’a pas exclu la possibilité de siéger comme indépendant par la suite et compte annoncer sa décision d’ici la reprise des travaux parlementaires, en janvier.

Le député de 33 ans de Brampton avait annoncé mettre fin à son mandat la semaine dernière en raison de dettes importantes de jeux contractées auprès de son entourage.

Sa dette avait même fait l’objet d’une enquête de la police ontarienne, puisqu’elle serait en lien avec des «individus particulièrement louches» impliqués dans le blanchiment d’argent et le trafic de drogue.

Raj Grewal a assuré avoir réussi à rembourser tous ses prêts. «Cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit de sinistre, si ce n'est nourrir ma propre dépendance», a-t-il dit dans sa vidéo.

Le député a d'ailleurs indiqué que ses dettes se chiffraient en «millions de dollars» et qu’il a développé sa dépendance aux blackjack après son élection en 2015 au casino de Gatineau, à quelques kilomètres de la Colline Parlementaire.