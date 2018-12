Le plaisir de faire de la musique qu’il aime

Pour la première fois après 25 ans de carrière et huit albums, Jim Corcoran lance un disque compilation, intitulé Complètement Corcoran. « J’ai comme vécu un cours intensif sur l’œuvre de moi-même », lance l’auteur-compositeur.

Jim Corcoran a toujours refusé de lancer un album compilation. « Je n’aimais pas l’idée, confie-t-il. J’ai toujours eu une réticence. Je trouvais que ça manquait d’imagination et que c’était un geste mercantile. Ça ne m’intéressait pas. »

En discutant avec son ami de longue date, Michel Bélanger, le fondateur d’Audiogram, Jim Corcoran s’est finalement laissé convaincre. « En fait, je lui ai cédé le projet concrètement, indique-t-il. Il ne m’a pas consulté. Après un certain temps, il m’a dit que c’était plus dur qu’il pensait [de sélectionner les chansons]. Il a demandé à Guy Brouillard, l’ancien directeur musical de CKOI, de l’aider. »

En écoutant la sélection finale, Jim Corcoran a été bien surpris. « Je n’aurais pas fait le choix que Michel a fait, lance-t-il candidement. Quand je l’ai écoutée, j’étais bouleversé. J’en ai écrit des pas pires (rires) ! »

Album et tournée

Avec cette nouvelle parution, Jim Corcoran serait-il tenté de repartir en tournée, lui qui n’en a pas fait depuis une douzaine d’années ? « Le téléphone sonne chez Audiogram, dit-il. Les diffuseurs veulent le spectacle. Mais il n’y en a pas ! Je ne peux pas marchander un spectacle qui n’existe pas. »

L’auteur-compositeur mentionne qu’une tournée serait envisageable avec la sortie d’un nouvel album de chansons originales. Alors que son dernier disque date de 2005, peut-on en espérer un nouveau pour l’an prochain ? « Peut-être 2020, répond-il. Je ne peux pas promettre ! Mais je me promets de faire l’effort, d’être discipliné et systématique. »

Pas de retraite

Même s’il se fait aujourd’hui plus rare sur scène et sur disque, Jim Corcoran affirme ne pas penser à la retraite, lui qui est âgé de 69 ans. « Je n’arrêterai jamais. J’ai plus souvent du plaisir à faire de la musique seul chez moi que devant les gens. Ce n’était pas mon idée de faire carrière là-dedans. Je me suis souvent dit que c’était trop beau pour être vrai et que ça allait arrêter à un moment donné. Je me sens gâté pourri par une carrière que je n’ai pas choisie. »

► L’album Complètement Corcoran est présentement sur le marché.

Trois chansons commentées

Le Journal a demandé à Jim Corcoran d’expliquer les histoires derrière trois chansons de la compilation.

C’est pour ça que je t’aime

« Je me souviens avoir écrit le texte chez moi et m’être beaucoup amusé. Quand j’ai enregistré la chanson, je devais avoir le texte devant moi, car c’était trop dur à mémoriser. On m’a ensuite demandé d’aller jouer la chanson à la télé et chaque fois, j’avais la trouille avec le texte ! J’ai parfois inversé des verbes, mais personne ne s’en est rendu compte (rires). »

Ton amour est trop lourd

« Dans les années 1980, une jeune femme québécoise qui n’avait pas encore fait son premier disque m’avait demandé une chanson. C’était Joe Bocan. J’avais décidé d’écrire quelque chose avec de la gueule. Joe avait beaucoup aimé la chanson. Mais elle avait décidé de faire son album avec Germain Gauthier, qui lui, avait choisi d’y aller avec toutes ses chansons. Je l’ai finalement enregistrée pour moi. Et c’est l’un de mes plus grands succès. Je voudrais remercier Joe d’avoir dit non ! »

Éloge de la page blanche

En parlant avec Michel Bélanger, je lui ai dit qu’il y avait des chansons qu’on écrivait et enregistrait parfois vite. Et des années plus tard, on s’apercevait qu’on les chantait maintenant mieux que la première fois. C’était le cas avec Éloge de la page blanche. Cette fois-ci, j’ai voulu la reprendre avec un piano classique, joué par Julie Thériault. À la fin, j’ai dit à Michel que cette chanson-là ne serait diffusée nulle part. Il m’a dit que les gens allaient en parler et que de nos jours, ça suffisait. Il a ajouté : “ De toute façon, Jim, aujourd’hui, les disques ne se vendent plus. Aussi bien faire la musique qu’on aime. ” Ça m’a touché. J’espère que j’ai toujours fait la musique que j’aime. »