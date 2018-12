Le rêve poétique du Cirque s’amène en aréna

VANCOUVER | Après avoir connu une belle existence sous le chapiteau jaune et bleu, le spectacle Corteo du Cirque du Soleil est de retour en aréna. Pour cette nouvelle version, les concepteurs se sont assurés de garder le côté intime de la création originale.

Quelques médias québécois ont été invités à assister à la nouvelle mouture de Corteo lors du passage du Cirque à Vancouver, il y a quelques semaines.

Photos TVA Publications, Bruno Petrozza

La troupe passait alors une semaine au Pacific Coliseum, un aréna qui a notamment accueilli les compétitions de patinage artistique et patinage de vitesse courte piste pour les Jeux olympiques de 2010.

En marchant dans les corridors, on y a notamment remarqué une immense photo de Joanie Rochette après qu’elle a remporté sa fameuse médaille de bronze dans cette enceinte.

Photos TVA Publications, Bruno Petrozza

Et dès notre entrée dans les gradins, on y a vu la gigantesque scène de Corteo, qui est posée sur la longueur de la patinoire et qui scinde les gradins en deux. Les spectateurs se trouvent ainsi de chaque côté de la scène, ce qui confère un caractère très intime. On n’a pas l’impression d’être à un kilomètre de l’action.

« C’était l’idée de départ lorsqu’il a été question de redonner le spectacle dans les arénas, indique Mark Shaub, le directeur artistique de Corteo, qui était aussi de l’aventure sous chapiteau dès 2005. Personnellement, j’avais peur que nous perdions le côté intime en transférant le spectacle dans un grand espace. Mais finalement, la grosse scène domine l’aréna et non l’inverse. »

Conserver l’essence

Lorsque la tournée sous chapiteau de Corteo s’est terminée, en 2015, l’équipe de création croyait que le spectacle conçu et mis en scène par Daniele Finzi Pasca était mort pour de bon.

Photos TVA Publications, Bruno Petrozza

« Nous étions très tristes, mentionne Mark Shaub. Il y a eu beaucoup d’émotion à la dernière représentation. Quand nous avons appris que le Cirque songeait à le redonner en aréna, il y a quelques personnes de l’équipe de création originale qui voulaient revenir afin de s’assurer que l’essence du spectacle original serait conservée. »

Fête foraine

Le nom Corteo signifie « cortège » en italien. Le spectacle se situe dans une ambiance de fête foraine, alors qu’un clown évoque ses propres funérailles, sous le regard d’anges bienveillants.

La nouvelle version en aréna a été resserrée d’une vingtaine de minutes. Deux numéros ont aussi été remplacés. « Le rythme est meilleur et plus dynamique, reconnaît Mark Shaub. Dans l’ancienne version, il y avait quelques moments plus tranquilles. »

► Corteo sera présenté au Centre Vidéo­tron de Québec, du 6 au 9 décembre. La troupe du Cirque du Soleil s’amènera ensuite au Centre Bell de Montréal, du 19 au 30 décembre. Pour les détails : cirquedusoleil.com/fr/corteo.

Corteo en chiffres

Le nouveau spectacle compte 52 artistes. Environ la moitié d’entre eux étaient dans le spectacle original.

De 4000 à 5000 accessoires de costumes ont été créés pour le spectacle, entre autres des cravates, nœuds papillon, fleurs de boutonnière, bretelles, souliers, pantalons, chemises, vestons et casquettes.

L’artiste qui personnifie le clown géant, Victorino Lujan, mesure 6 pieds 10. Ses chaussures sont de pointure 18. La lilliputienne qui campe la clownesse, Valentyna Pahlevanyan, dépasse à peine trois pieds.

Valentyna arrive à s’envoler grâce à des ballons gonflés d’hélium qui peuvent soulever chacun 15 lb.

La version originale du spectacle a commencé en 2005, à Montréal. Le spectacle sous chapiteau a visité plus de 60 villes dans 19 pays.

Il fallait sept jours au Cirque pour monter le chapiteau et la scène du spectacle original. Et le démontage durait trois jours. Pour la tournée en aréna, le montage se fait en une journée et demie. Et tout est démonté en quatre heures !

Pas moins de 22 camions sont nécessaires pour transporter tout le matériel d’une ville à l’autre. La tournée en aréna s’installe généralement une semaine dans chaque ville. Pour l’instant, il n’y a que Montréal qui accueillera le spectacle durant deux semaines.

D’ancien coloc d’Éric Lapointe à chanteur de cirque

Photos TVA Publications, Bruno Petrozza

Alain Labrie possède un parcours pour le moins intrigant. Le chanteur jonquiérois de 50 ans, qui campe le maître de cérémonie dans le nouveau Corteo, est un verbomoteur difficile à arrêter.

En entrevue avec Le Journal, Alain Labrie lance qu’il a déjà été colocataire d’Éric Lapointe, en 1990, avant même que le rockeur ne commence sa glorieuse carrière.

« Je travaillais pour son père, qui était gérant des magasins Zellers, dit-il. On donnait des cartes de crédit aux gens. Je m’étais retrouvé à rester dans le même appartement qu’Éric. On était quatre dans un cinq et demi. »

À l’époque, Alain chantait dans un groupe de rock classique. « Je me souviens qu’Éric venait nous voir. Il pataugeait ses affaires. »

Les deux chanteurs ont gardé le contact par la suite. « Éric m’a appelé en 2007 pour me demander si je pouvais faire des backs (chœurs) à son spectacle. »

Une décennie au Cirque

Deux ans plus tôt, Alain Labrie a commencé son aventure avec le Cirque du Soleil, pour le spectacle Quidam. Il a par la suite été sur la première version de Corteo, de 2008 à 2010, avant de partir pour l’aventure de ZED au Japon. « Je pensais y rester pour plusieurs années, dit-il. J’étais heureux, car j’adore le Japon. »

Malheureusement, un important tsunami avait contraint le Cirque à terminer prématurément le spectacle, après trois ans de représentations.

L’an dernier, le chanteur a repris avec plaisir le travail sur la nouvelle mouture de Corteo. « J’aime mieux l’horaire de la tournée en aréna, plutôt que celle des chapiteaux. Pour moi, c’est magique. On tourne pendant deux mois, on arrête deux semaines, et on repart deux mois. Et durant les pauses, le Cirque nous renvoie à la maison. J’atterris ainsi à Bagotville, tout près de chez moi. »

Alain Labrie caresse toujours l’idée de lancer son propre album. « J’aime ce que font des gars comme Louis-Jean Cormier et Fred Fortin. Je trouve que ce serait possible de lancer un album de rock indie avec de la voix. »