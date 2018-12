Le week-end culturel de Messmer

Quel est le prochain spectacle que vous irez voir ?

Photo d'archives, Maxime Hébert

J’aimerais voir celui de Luc Langevin, Maintenant demain, que je n’ai pas encore eu la chance de voir. Ses spectacles d’illusion m’ont toujours inspiré. C’est quelqu’un que je connais bien, j’ai assisté à son précédent spectacle que j’ai beaucoup aimé et j’ai même participé à l’un des tournages de son émission. L’illusionniste qui rencontre l’hypnotiseur devrait être quelque chose d’assez mémorable. J’ai vraiment hâte de prendre du temps pour aller le voir sur scène. Sinon, il ne faut pas manquer mon spectacle, pour passer un moment amusant et avoir du plaisir. C’est Hypersensoriel !

Quel est le film que vous ne voulez pas manquer ?

Photo courtoisie, Warner Bros. Entertainment Inc.

Je veux absolument voir le film Une étoile est née, de Bradley Cooper avec Lady Gaga. C’est apparemment très bon. Ma mère est allée le voir et elle m’a raconté avoir versé une larme à la fin. Ça pourrait me toucher aussi, je suis assez près de mes émotions, je suis un homme de compassion, j’ai de l’empathie envers les autres et je peux ressentir leurs émotions.

Quelle est l’exposition qui suscite votre intérêt ?

Photo tirée de Facebook

Je suis très intéressé par l’exposition Un inventeur radical, d’Alexander Calder au Musée des beaux-arts de Montréal. En plus d’être un artiste sculpteur, c’est à lui que l’on doit l’invention du mobile. C’est aussi lui qui a conçu la sculpture monumentale Trois disques à l’Expo 67. L’exposition, qui a lieu jusqu’au 24 février prochain, compte 150 œuvres.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie, Serge Gauvin

Difficile de n’en nommer qu’une. Je suis un fan de la télévision québécoise. Je regarde entre autres, O’, Unité 9, District 31. Lorsque je suis en tournée en Europe et que je m’ennuie du Québec, je visionne des séries québécoises. C’est avec la série O’ que j’ai vraiment découvert l’acteur Guy Nadon, qui est excellent dans tout ce qu’il fait. Qu’il soit sympathique ou arrogant dans son jeu, on peut ressentir son émotion même assis dans notre salon. D’ailleurs­­­, tous les comédiens dans cette émission ont leurs forces.

Qui dans le milieu artistique vous a inspiré dans votre carrière ?

Lorsque j’ai commencé à faire des spectacles vers l’âge de 16 ans, j’ai été inspiré par l’hypnotiseur Domineau. Lorsqu’il a terminé sa carrière et que j’ai commencé la mienne, il était l’hypnotiseur le plus populaire au Québec. En plus d’avoir été ma source d’inspiration, j’ai eu la chance de lui parler après un spectacle au Centre Paul-Sauvé lorsque j’étais adolescent. Il était aussi l’invité principal chaque année au Salon des sciences occultes. C’est grâce à lui que j’ai réalisé que l’on pouvait faire des spectacles d’hypnose et même gagner sa vie avec ça. C’était significatif, car je pratiquais déjà l’hypnose depuis l’âge de 7 ans.

On suit Messmer