Legault aura-t-il les moyens de faire plus?

À la suite de la divulgation du rapport mensuel au 31 août, on se rappellera que lui et son chef, François Legault, avaient remis en question la véracité de ce fabuleux surplus budgétaire, allant jusqu’à mettre en doute le système comptable gouvernemental.

Cette critique hautement négative de MM. Legault et Girard envers le ministère des Finances a de quoi étonner quand on sait que, peu importe le parti politique au pouvoir, c’est toujours la même équipe de fonctionnaires qui œuvre au sein du ministère !

Et qui plus est, pour la première fois de l’histoire électorale, la vérificatrice générale avait effectué une mise à jour objective de l’état des finances du gouvernement du Québec dans le but de permettre à tous les partis politiques de disposer des meilleures informations budgétaires possible.