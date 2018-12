Legault, le poète

Décidément, l’arrivée de la CAQ au pouvoir ne lui aura pas permis de rompre avec sa fâcheuse tendance à l’improvisation.

Sur le dossier du parc éolien Apuiat, François Legault avait passé la campagne à dire qu’il s’agissait d’un projet « inutile et ruineux », comme le pense également le PDG d’Hydro-Québec, dans un contexte où le Québec compte sur d’importants surplus énergétiques. Un point de vue qui se défend, sauf que le chef de la CAQ était aussi celui qui proposait une nouvelle Baie-James, sans sembler y voir la moindre incohérence.

Voilà maintenant que la lumière s’est faite dans la tête de M. Legault. En sortant d’une rencontre avec les chefs innus, le premier ministre annonçait que le projet ne se ferait pas, mais que si le Québec écoulait ses surplus grâce à de nouvelles ententes de vente d’électricité, il passerait avant la construction de nouveaux barrages. Il s’agirait désormais d’un « bon projet », à des « prix compétitifs ».

Qui avait tort, donc ? Le Legault de la campagne ou celui qui est maintenant premier ministre ? Ruineux ou compétitif, le projet Apuiat ?

Sorti de son chapeau

Ça s’est produit encore une fois cette semaine, lors de la lecture du discours d’ouverture, à propos du 3e lien, un autre projet dont on ne connaît ni le coût, ni la faisabilité, ni même l’opportunité, pour tout dire. Sortant le tout de son chapeau, François Legault a dit en chambre que la construction d’un tunnel pourrait permettre de procéder à l’enfouissement des lignes à haute tension à 735 kilovolts qui défigurent présentement l’île d’Orléans.

On apprend par la suite que jamais des câbles de si haut voltage n’ont été enfouis et ni le premier ministre ni son ministre des Transports ne peuvent confirmer qu’Hydro-Québec a été consultée avant qu’une telle idée, qui ferait immanquablement exploser les coûts du 3e lien, soit évoquée. On doit donc en conclure que le premier ministre ne sait absolument pas de quoi il parle, et ce, même au moment de prononcer un des discours les plus importants de sa carrière politique.

Gouverner en prose

Du côté de la CAQ, la réponse est toute trouvée pour répondre aux critiques en ce début de mandat. Dans son discours, François Legault a prononcé le mot « audace » une quinzaine de fois. On accusera donc les esprits chagrins d’en manquer.

Or, il ne faut pas confondre audace et témérité. Les caquistes sont désormais aux commandes d’un gouvernement qui dépense annuellement plus de 110 milliards. On peut difficilement prétendre être celui qui mettra fin au gaspillage en même temps que de faire preuve d’une imagination débordante au moment d’inventer de nouvelles façons de décaisser.

Les enjeux de transport et d’énergie sont des dossiers complexes, parce qu’il faut tenir compte autant de beaucoup d’aspects techniques que d’importantes implications économiques. Que certains dans l’opposition ou sur les ondes radiophoniques s’improvisent experts en ces matières, c’est une chose. Que celui qui nous gouverne en parle avec la même légèreté, c’est préoccupant.

Un homme sage a déjà rappelé que s’il est courant de faire campagne en poésie, il est sage de gouverner en prose. Ce serait bien que M. Legault comprenne qu’il doit passer d’un mode à un autre parce que la réalité va tous nous rattraper en même temps.