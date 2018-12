L’envie d’y croire

Le premier ministre Legault n’est pas un lettré comme son prédécesseur, Philippe Couillard. Il n’est pas non plus un visionnaire comme Parizeau, Lévesque et avant lui Jean Lesage.

Cependant, François Legault se révèle comme le premier ministre le plus en osmose avec les Québécois d’aujourd’hui.

Au cours des dernières décennies, les Québécois n’ont cessé d’être bousculés et inquiétés. À l’évidence, François Legault possède une sensibilité lui permettant de mettre le doigt sur un trait des Québécois quand il parle de la peur qui les habite.

Honte

La peur à laquelle s’ajoute l’absence­­­ de fierté, pour ne pas dire la honte d’être ce que l’Histoire nous renvoie de nous-mêmes. Cette honte que Philippe Couillard, l’anti-nationaliste, a réussi à distiller, lui pour qui le multiculturalisme canadien représentait l’avenir du Québec.

François Legault, l’anti-idéologue, devient le nouveau défenseur de l’éducation, qui a toujours été la clé de nos succès passés. Car l’éducation est malmenée au Québec. Les enseignants comme leurs élèves sont livrés à un système qui non seulement déshumanise par sa bureaucratie absurde, mais nous prive aussi des conditions sans lesquelles la transmission des connaissances est mise en échec, pour notre plus grand malheur.

François Legault, sans le vocabulaire flamboyant de tant de beaux parleurs qui nous ont amenés vers cet échec, nomme simplement les choses. La qualité de l’enseignement, la valorisation des enseignants, le dépistage des troubles d’apprentissage chez les très jeunes, et des écoles où il fait bon vivre, tels sont les objectifs de son gouvernement.

Réactions

Les premières réactions à son discours inaugural sont déprimantes. Pierre Arcand, le chef intérimaire du PLQ, parle d’un « discours du début des années 2000 sans vision cohérente ». Pascal Bérubé, le chef intérimaire du PQ affirme : « On nous avait promis un discours historique. Je ne sais pas c’est pour quand (sic) ». Quant à Manon Massé de QS, elle use d’une expression politiquement surprenante : « C’est une grosse tarte aux pommes ».

Si ces déclarations faites de lieux communs annoncent le ton que prendront les oppositions à l’Assemblée nationale, le gouvernement Legault aura la vie plutôt facile.

À l’évidence, le PLQ n’est pas encore remis de sa déconfiture et son chef intérimaire ne semble pas avoir saisi les raisons profondes de ce congédiement électoral. Aucun candidat à la chefferie ne se pointe à l’horizon et le PLQ demeure en déficit d’idées nouvelles. Quant au PQ, seul un oracle peut prévoir son avenir. Et avec quel leader cette fois-ci ?