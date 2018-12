Les ingrédients d’un scandale énorme

C’était le cas de la démission du libéral Raj Grewal, qui a démissionné de son comté de la banlieue torontoise la semaine passée. Or, ce que nous apprenons depuis jette par terre. Le scandale pourrait être énorme.

Le portrait de la situation n’est pas tout à fait clair, mais les pièces du puzzle que les enquêtes journalistiques nous révèlent sont assez laides, merci. Les récits des différents médias ressemblent de plus en plus à la trame d’un film. Et même d’un film qu’on jugerait à peine vraisemblable.