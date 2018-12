Les rouges devraient rougir

Le carnet de la semaine

« Il faut voir le Québec comme la batterie du nord-est de l’Amérique », a déclaré François Legault dans son discours d’ouverture, mercredi. On comprend que nous devons aspirer à être une grosse pile, sorte de gigantesque Duracell. L’image n’est pas des plus exaltantes malgré tout. On dirait qu’elle manque d’énergie. Justement, pourquoi ne pas avoir parlé de « réservoir d’énergie du nord-est de l’Amérique » ? Évidemment, si l’ambition derrière l’image se réalise, ce sera électrisant.