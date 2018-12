Lorsque des tempêtes s’abattent sur le couple

La vie qui suit son cours conduit les femmes et les hommes à apprécier les bonheurs et à chercher à trouver un certain équilibre. Mais elle les entraîne aussi parfois vers des préoccupations ou de grandes remises en question. La crise sommeillerait donc en chacun de nous ?

On connaît bien les crises d’adolescence, de la quarantaine, de la cinquantaine ! Mais qu’en est-il de ces crises vécues comme des tempêtes au sein du couple ? De quelle façon doit-on les gérer ? Signifient-elles que la fin approche ? Et ces couples qui sont si heureux de ne jamais se chicaner... c’est une bonne chose ?

Ajustements nécessaires

Lorsque les années s’additionnent au sein du couple, il n’est pas étonnant de s’apercevoir que, parfois, l’identité de chacun se dilue dans la réalité de l’autre. Et hop, c’est alors que des crises pointent à l’horizon. Qu’on les appelle crises de la quarantaine ou de la cinquantaine, elles ne laisse personne indifférent. Certains voudront des changements légers, d’autres des chambardements majeurs ! Les soubresauts occasionnés pas des crises personnelles contribuent non seulement à ébranler la structure du couple mais aussi à mettre en péril l’avenir de celui-ci si les choses ne sont pas gérées adéquatement.

Andréa risquait de tout perdre lorsqu’elle a pris conscience qu’elle n’avait plus le contrôle sur sa vie : « J’ai passé l’essentiel de ma vie à prendre soin des miens, mes trois enfants et mon mari. Mais quand je suis arrivée à 54 ans et que je me suis retrouvée à marier mon plus jeune, j’ai ressenti un vide immense. Quelle était cette vie ? Plus la mienne en tout cas. Personne n’avait besoin de moi, je me sentais inutile. Des vieilles bibittes sont revenues me hanter et ça s’est jeté sur mon couple comme la misère sur le pauvre monde. Mon mari a écopé de mes nuits blanches à chialer et de mes scènes de colère. On a finalement décidé d’aller consulter ensemble, mais honnêtement c’est moi qui avait le plus besoin d’aide. Raymond l’a fait pour moi, par amour pour nous. Maintenant que tout est passé, je l’en remercie. Car à cause de mes démons intérieurs, j’ai failli tout perdre et tout gâcher.

L’accumulation de frustrations et de conflits non réglés peut parfois s’avérer sournoise. De l’extérieur tout peut sembler « normal » et donner l’impression que tout va pour le mieux. Car les discussions ne sont pas au rendez-vous mais aussi parce que les partenaires choisissent d’acheter la paix (croient-ils) en gardant le silence. Or, lorsqu’un des deux (ou les deux) atteint un niveau de saturation, c’est alors que tout risque d’exploser. La crise, lorsqu’elle survient, est souvent un indicateur de besoin : le besoin de faire des réajustements !

Et les années qui passent

Selon le professeur Daniel Levinson et son équipe du département de psychologie de l’Université de Montréal, le cycle du mitan désigne la fourchette des 36 à 60 ans répartie en trois périodes : le « devenir soi-même » situé entre 36 et 41 ans; la « transition du mitan » située entre 41 et 45 ans et, finalement, « l’entrée dans le mitan » située entre 45 et 60 ans (tiré de Julie Stanton, La cinquantaine dans tous ses états).

Donc, alors que les années se succèdent, les bilans de vie sont trop souvent oubliés dans le détour.

Indice... on pourrait sans doute réduire, sinon prévenir les crises majeures et les remises en question totales si on s’octroyait davantage le droit de vivre correctement de petites crises passagères ! Voici une suggestion d’étapes à considérer pour peut-être faire de ces crises, des moments « avantageux » pour l’évolution des partenaires et l’épanouissement du couple !

1. Précisez votre situation actuelle : où en êtes-vous présentement versus où vous aimeriez être, avez-vous atteint vos objectifs de vie...

2. Quelles sont les possibilités et solutions qui s’offrent à vous si vous n’êtes pas satisfait/e ou heureux /se de la situation actuelle – c’est à cette étape que vous devriez pouvoir parler de votre état à votre partenaire car la situation est précisée et les solutions envisagées peuvent encore tenir compte de la relation de couple;

3. Mesurer les conséquences, évaluer le ration coûts/bénéfices de certaines décisions et prenez action.

Prendre action ne signifie pas séparation, drames ou fuite. Prendre action signifie être conséquent et en accord avec le ressenti et les objectifs. Tout bilan doit pouvoir se faire dans un état de détente et d’accueil. Si vous sentez que la situation se détériore rapidement ou que vous avez l’impression d’avoir épuisé toutes vos ressources, n’hésitez pas à aller chercher de l’aide auprès de professionnels compétents pour faire face à la tempête.