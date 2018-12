Tout inclus de la semaine: Luxe et service personnalisé

PLAYA DEL CARMEN, Mexique | Le service personnalisé est au cœur de l’expérience au Paradisus La Perla à Playa del Carmen.

La section exclusive pour adultes Royal Service, qui compte 120 suites juniors, offre aux vacanciers et aux amoureux de nourriture et de bons vins une expérience unique avec un service de majordome, 14 restaurants à la carte et 11 bars.

Photo courtoisie, Melia

Même si le complexe compte 900 chambres au total, les touristes n’ont jamais l’impression d’être coincés puisque chaque section a sa propre identité, sa propre ambiance, ses propres odeurs.

Le Royal Service offre aux gens un service personnalisé et une ambiance feutrée.

Photo courtoisie, Melia

Sur place, un majordome est là pour répondre à tous vos besoins et à toutes vos demandes. C’est un service personnalisé.

Les clients du Paradisus La Perla bénéficient de belles attentions.

Photo courtoisie, Melia

À titre d’exemple, au début, les clients recevaient un téléphone cellulaire à leur arrivée à l’hôtel, mais tout le monde a maintenant accès à un téléphone intelligent. On leur donne un numéro WhatsApp pour rejoindre le majordome.

On retrouve entre autres une piscine avec bar et une plage privée, un restaurant pour déjeuner à la carte, un salon pour les arrivées et les départs, un hydromassage privé en terrasse, un Yhi Spa.

Photo courtoisie, Melia

On retrouve également un service similaire (Family Concierge) pour les familles dans la section La Esmeralda, qui compte aussi 120 suites juniors.

Choyés, les enfants ont accès à un club privé.

Restaurant Passion

Avec son chef de renommée internationale Martin Berasategui, qui compte huit étoiles Michelin à son palmarès, le restaurant Passion a tout pour plaire aux plus fins palais avec un menu dégustation, un accord mets-vins exemplaire et un service raffiné.

Photo courtoisie, Melia

Le Paradisus veut offrir une expérience gastronomique à ses invités à travers tous les restaurants. Il n’hésite pas à mettre de l’avant la formule des restaurants à la carte avec une grande sélection de très bons vins.

Pour le Paradisus, le buffet collectif n’est pas une option même si il est offert.

Le complexe Paradisus souhaite mériter une étoile Michelin au cours de la prochaine année pour son restaurant Passion.

Photo courtoisie, Melia

Il a levé la main pour être évalué et les gens de Michelin ont promis qu’ils seraient sur place en 2019. Le complexe souhaite obtenir au moins une étoile pour le service, la qualité de la nourriture et l’expérience complète.

Quatre restaurants du Paradisus ont reçu une mention du Wine Spectator pour la quantité de producteurs et la sélection thématique tant en termes de prix que de style. Il s’agit du Palapa, du Fuego, du Mole et du Vento.

Plus que plage et soleil

Photo courtoisie, Melia

« Plusieurs clients nous visitent souvent et ils veulent voir et apprendre au sujet de la culture mexicaine, raconte la directrice adjointe aux ventes Mitzi Torres. La plage est importante, mais ils veulent découvrir le Mexique. On offre notamment des cours de cuisine, de yoga et une initiation à la musique des mariachis. On a débuté cette transition l’an dernier. »

Situé à seulement 15 minutes de la 5e Avenue de Playa del Carmen, l’hôtel de luxe de la chaîne Melia utilise la proximité de cette artère grouillante comme outil promotionnel. « C’est un facteur important pour les clients qui choisissent notre hôtel, souligne Mme Torres. Nous sommes près, mais nous ne sommes pas dans le milieu de l’action. Les gens peuvent profiter du côté privé de l’hôtel tout en allant magasiner, prendre un verre ou un repas sur la 5e Avenue quand ils le désirent. On offre de l’animation pour tous les goûts en soirée, mais on ne souhaite pas rivaliser avec les grosses discothèques. Ce n’est pas le party 24 h par jour. »

Photo courtoisie, Melia

En plus de la 5e Avenue, les vacanciers peuvent assister au spectacle permanent Joya du Cirque du Soleil qui se déroule au Vidanta, situé à distance raisonnable de l’hôtel.

Au moment de notre visite fin juillet et début août, les algues étaient très présentes malgré les efforts importants du personnel pour offrir une plage impeccable. Ce problème qu’on retrouve principalement l’été touche tous les complexes de Rivera Maya et varie selon les années.

« Il y a 36 000 chambres à Riviera Maya et les gens ne recherchent pas uniquement le soleil et la plage, souligne le directeur général Conrad Bergwerf. Beaucoup veulent découvrir l’expérience mexicaine. C’est cyclique comme phénomène et ça touche aussi les Caraïbes. Les gouvernements locaux sont conscients du phénomène qui se termine en novembre et vont acheter des bateaux pour ramasser les algues avant qu’elles atteignent les rives. Cette expérience a connu du succès ailleurs. »