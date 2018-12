Ma honte face à mon manque de courage

Mon mari et moi sommes ensemble depuis huit ans. Au moment de notre rencontre, nous étions veufs. Lui depuis six mois, moi depuis cinq ans. J’avais 62 ans et lui 73. Il a vite voulu qu’on se marie malgré l’opposition de ses trois enfants qui m’accusaient de vouloir leur subtiliser leur héritage.

Toujours est-il que nous avons vécu quatre ans de parfait bonheur avant que mon mari ne se mette à perdre peu à peu l’usage de son cerveau. Puis ce fut un déclin inéluctable pendant trois ans, jusqu’à ce qu’il ne puisse quasiment plus voir seul à ses besoins essentiels. Avec l’aide de notre CLSC, je l’ai gardé à la maison et je m’en suis occupé comme d’un bébé. Cela au point d’hypothéquer ma propre santé.

Sur les conseils de mes enfants, de mon médecin et de celui qui suit mon mari, j’ai décidé de le placer dans un centre pour personnes dans sa condition. Ce qui fait qu’il a fêté ses 80 ans, sans le savoir vraiment, le jour où il y entrait. Un beau centre quand même, puisque notre portefeuille me le permettait. Sincèrement Louise, il y est comme dans un cocon puisqu’il reçoit tous les soins dont il a besoin et que le lieu est agréable.

Je le visite quatre fois par semaine, et même si son état ne va pas en s’améliorant, j’ai l’impression qu’il est heureux. Par contre, ses enfants ne me pardonnent pas de l’avoir placé. Pour eux, je suis la voleuse d’héritage qui se débarrasse du vieux pour profiter de son argent. Ce qui n’est pas du tout le cas. Et pour me punir, aucun des trois ne l’a visité plus d’une fois en un an, tout en critiquant l’état des lieux et les services prodigués à leur père.

La plus vieille de ses filles a entrepris de me faire payer ma décision depuis quelques mois. Elle ne manque pas une occasion de me faire savoir que je suis ingrate et sans cœur de ne plus m’occuper de son père. Qu’elle a ainsi la preuve que je ne l’ai marié que pour son argent. Qu’elle va tout faire pour faire réviser le testament, qu’elle n’a pas vu, mais qu’elle soupçonne d’être à mon avantage. Ce qui est vrai par ailleurs.

Malgré le soutien de mes enfants, je me sens mal à l’aise dans cette situation. Je pleure souvent et ça affecte ma santé. À force de me le faire dire par les enfants de mon mari, je suis de plus en plus convaincue que je manque de courage. En conséquence, la honte m’envahit. Pensez-vous que je devrais leur céder tout de suite la maison de leur père pour m’éviter de subir ce calvaire ? Mes enfants me retiennent de le faire, mais je crois de plus en plus que ce serait la solution.

Anonyme pour ne nuire à personne

Permettez-moi de vous exposer la situation sous un autre angle de manière à relativiser les choses. Dès le départ, ces enfants ne vous souhaitaient pas dans le portrait. Il est normal donc qu’ils profitent de la situation pour s’infiltrer dans votre intimité et distiller en vous la haine qu’ils vous vouent.

N’avez-vous pas fait le maximum pour cet homme aussi longtemps que vous avez pu le faire ? N’avez-vous pas été conseillée par deux médecins, neutres dans cette histoire, avant de faire ce placement ? N’avez-vous pas choisi un lieu à la hauteur de ce que cet homme mérite ? En conséquence, vous n’avez rien à vous reprocher. Vous n’avez fait que ce que vous commandait la raison.

Si vous persistez à vouloir abandonner cette maison à vos harceleurs, je vous inviterais à prendre conseil auprès de votre notaire pour bien en mesurer les conséquences. Des enfants qui n’ont visité leur père qu’une fois en un an sont bien mal placés pour vous accuser de l’avoir épousé pour son argent.