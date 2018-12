Ne me jouez pas dans le dos

Vous avez raison, Luc G., l’expression « à l’endos » n’existe pas. Pour nommer l’envers des choses, on emploiera, par exemple, les mots « verso » pour désigner le revers d’une feuille ou « dos » pour le revers d’un chèque. Le mot « revers » peut désigner le côté pile d’une pièce de monnaie ou d’une médaille. Le dos de la main, c’est aussi le revers de la main. Le verso, le dos, l’envers, le revers seront utilisés selon le cas et le besoin. Jamais la locution « à l’endos » ! Et écrit-on en dessous ou en-dessous ? Réponse : en dessous. Au delà ou au-delà ? Au-delà. Un truc : on met toujours un trait d’union après « au », jamais après « en ». Les adverbes ci et là et la préposition par sont toujours suivis d’un trait d’union : ci-(contre) ; là-(bas) ; par-(dessus), par-(dessous), là-(dessus). Là-dessus...