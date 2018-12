Quand le manteau fait partie du look

Gwyneth Paltrow et Claire Foy ont choisi de compléter leur tenue, signée respectivement Dior et Valentino haute couture, de capes. Les deux modèles, tout en étant bien différents, confèrent une touche sophistiquée.

Photo courtoisie

Photo AFP

Photo WENN

Fidèle à ses mélanges audacieux, Sarah Jessica Parker y est allée d’une robe léopard verte de Whistles, d’un manteau à carreaux de Baukjen, d’un sac en bandoulière Les Petits Joueurs et d’escarpins de sa collection. Millie Bobby Brown a opté pour le contraste d’une robe turquoise Emilia Wickstead (coordonnée à sa manucure), d’un caban bleu marine Calvin Klein et de bottillons blancs Tabitha Simmons. Sarah Paulson, portant Celine, et Winnie Harlow, portant Dior, ont préféré les camaïeux de sable et de rose.