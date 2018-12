Quatre raisons de célébrer les fêtes à Kissimmee

Qui dit temps des Fêtes, dit magasinage ! Kissimmee est le royaume du shopping à bas prix ! Le Walmart et le Target sont uniques puisqu’ils offrent une multitude de produits Disney à des prix imbattables, rien à voir avec les prix de Walt Disney World. Ne manquez pas non plus de longer la fameuse route 192 avec ses nombreux magasins kitch de souvenirs, qui font, avouons-le, le charme de Kissimmee. Véritable paradis de la babiole et des souvenirs à bas prix, ils plaisent beaucoup aux enfants. Mentionnons spécialement la « Grosse orange », le « Magicien » et la « Sirène géante ». Des lieux parfaits pour réaliser vos photos Instagram ! Les fashionistas trouveront leur compte à Disney Springs, The Loop, Orlando Premium Oulets, et Lake Buena Vista Factory Stores d’Orlando, à quelques minutes en voiture.