Rasmus Dahlin, recrue du mois de novembre

Contribuant aux récents succès de son équipe, le jeune défenseur des Sabres de Buffalo Rasmus Dahlin a été nommé, samedi, la recrue du mois de novembre dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le Suédois de 18 ans, qui a été le premier choix au total lors du récent repêchage, a récolté 10 points en 15 rencontres au cours du dernier mois. Les Sabres ont par ailleurs maintenu un dossier de 11-3-1 pendant cette période.

Depuis le début de la saison, Dahlin totalise 14 points en 27 matchs.

Pour le titre de recrue du mois de novembre, le défenseur des Sabres a notamment été préféré à l’attaquant des Canucks de Vancouver Elias Pettersson, qui a inscrit 12 points, dont six buts, en 14 matchs.

Le gardien des Kings de Los Angeles Cal Peterson a également bien fait avec une fiche de 4-4-0, une moyenne de buts alloués de 2,41 et un taux d’efficacité de ,929. Il a d’ailleurs réussi son premier jeu blanc dans la LNH.

La première étoile à Laine

L’attaquant des Jets de Winnipeg Patrik Laine, qui a inscrit 18 buts en 12 matchs en novembre, a été choisi première étoile du mois dans la LNH.

Il s’agit du plus grand nombre de buts marqués en un mois par un joueur de la LNH depuis Pavel Bure en 1994, qui avait touché la cible 19 fois.

Laine a réussi trois tours du chapeau au cours de cette période, et a même connu une soirée de cinq buts le 24 novembre dans une victoire de 8 à 4 des Jets face aux Blues de St. Louis. Il était alors devenu le premier joueur depuis Johan Franzen, le 2 février 2011, à réaliser un tel exploit.

À 20 ans, le Finlandais est également devenu le quatrième plus jeune joueur à atteindre le plateau des 100 buts dans l’histoire de la LNH. Seuls Wayne Gretzky (20 ans, 40 jours), Jimmy Carson (20 ans, 116 jours) et Brian Bellows (20 ans, 179 jours) y sont parvenus plus rapidement que lui.

Laine a terminé le mois de novembre en premier rang du classement des marqueurs avec 21 buts en 24 matchs.

MacKinnon et Fleury honorés

La deuxième étoile du mois a été décernée à l’attaquant de l’Avalanche du Colorado Nathan MacKinnon, qui a inscrit 23 points, dont neuf buts, en 14 matchs.

Le gardien des Golden Knights de Vegas Marc-André Fleury a mérité la troisième étoile du mois, lui qui a obtenu neuf victoires et quatre blanchissages. En 13 matchs, le Québécois a maintenu une moyenne de 2,32 et un pourcentage d’arrêts de ,920.