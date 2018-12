Seattle se prépare à accueillir la Ligue nationale de hockey

L’avenir de Seattle dans la Ligue nationale de hockey doit être éclairci en début de semaine prochaine alors que les gouverneurs du circuit ont rendez-vous, lundi et mardi, pour une rencontre à Sea Island, dans l’État de la Géorgie.

Si la décision n’est pas encore rendue officiellement, tout laisse croire que Seattle accueillera la 32e équipe de la LNH.

Dans un texte publié dans le Puget Sound Business Journal, une publication de la grande région de Seattle, on mentionne qu’une invitation a déjà été lancée auprès des partisans de hockey de l’endroit pour une diffusion en direct, mardi matin, du dévoilement des résultats du vote d’expansion. On prépare la fête! Ne reste plus qu’à ouvrir le champagne.

Si la Ligue approuve l’octroi d’un club à Seattle, un montant de 650 millions $ devra être déboursé par les propriétaires.

Sur le site web NHL Seattle, un compte à rebours est en place en vue de la décision de la LNH qui doit être rendue mardi. La nouvelle équipe pourrait faire son entrée dans le circuit Bettman dès la saison 2020-2021.

Encore de l’espoir pour Québec?

L’annonce imminente de l’arrivée d’un club à Seattle n’est pas sans toucher de nombreux Québécois qui rêvent toujours à un retour des Nordiques.

Si une expansion au-delà de 32 équipes n’est pas impossible, il semble plus probable que la présence d’un club à Québec doive passer par un déménagement. Or, le commissaire Gary Bettman a voulu éviter, autant que possible, de déplacer une franchise au cours des dernières années.