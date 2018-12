Séjour en gang

On se pose à l’Auberge La Véranda en groupe. On nous promet beaucoup d’ambiance, des chambres aménagées pour recevoir plusieurs invités et des aires communes sympathiques.

Les amateurs de séjour en groupe sont ravis de loger à l’Auberge La Véranda de Trois-Rivières. L’établissement, qui doit son nom à sa grande galerie, est tenu par l’efficace et passionnée Claire Tousignant. Les chambres réparties dans deux bâtiments (auberge et pavillon) servant autrefois de résidences pour personnes âgées accueillent de deux jusqu’à huit invités. On y souligne un événement sans soucis en accédant en tout temps à des cuisines, salles à manger, salle de jeux et salons.

Beaucoup de lits

Les chambres de l’auberge proposent un décor paisible, en toute simplicité, hautement convivial ainsi que des pièces claires et spacieuses. L’offre de lits et leur taille sont remarquables. Certaines possèdent des lits doubles ou des grands lits, des lits simples ou doubles superposés, parfois d’un lit double escamotable additionnel et même d’un divan-lit. Bref, beaucoup de choix pour les grandes familles ou les amis voulant partager la même chambre. Certaines communiquent par une porte commune logeant sept invités.

Autonomie et espace

Un séjour à l’Auberge La Véranda se déroule en autonomie. Toutes les chambres disposent d’une salle de bain privée et d’une cuisinette complète (poêle, réfrigérateur, four portatif et à micro-ondes, cafetière, grille-pain...), d’un espace repas et de fauteuils.

Dans les pavillons, deux cuisines accessibles à tous, servent à la fois de salle à manger et de salle de réunion accueillant 40 et 50 personnes. Elles promettent beaucoup d’ambiance ! Un salon plus intime, avec deux grands fauteuils mais aucune télévision, convient à ceux qui souhaitent un peu de tranquillité.

À savoir

Tarifs

Une nuit en occupation double à partir de 79 $. On ajoute 10 $ par personne supplémentaire.

Services

Les deux ascenseurs facilitent les déplacements aux personnes à mobilité réduite ou le transport des bagages. Des laveuses et sécheuses sont disponibles gratuitement comme des barbecues et des stationnements.

Activités sur place

Au sous-sol, les enfants s’amusent à la salle de jeux (tennis de table, air-hockey, billard, jeu de poches, consoles de jeux, écran de télévision, jeux de société). Les enfants ferment les portes alors que les parents bavardent tranquillement dans la pièce adjacente.

Activités tout près

Les 15 et 16 décembre, on se rend au Marché de Noël du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap à 5 minutes à pied. Plus de 100 exposants, fermette, ambiance chaleureuse et festive. Du 21 décembre au 6 janvier, Noël en lumière propose des activités, jardins illuminés, spectacles (dont Isabelle Boulay le 14 décembre et Jean-Pierre Ferland le 21 décembre), eucharisties, etc.

Coordonnées

Auberge La Véranda

313, rue Loranger

Trois-Rivières (Québec)

G8T 3V8

Téléphone : 819-376-3133

aubergelaveranda.com