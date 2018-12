Songe d’une nuit parisienne

Les Rigoles est le récit d’une nuit parisienne vécue par Jona, qui y passe sa dernière nuit avant d’aller retrouver sa douce à Berlin ; Rodolphe, qui tente de soigner sa dépression à l’aide de tisane ; et Victoria, jeune femme bipolaire aux émotions en montagne russe. Les trois protagonistes, qui ne se connaissent pas, mais qui partagent pourtant une même errance de l’âme, ont pour point de chute le club Les Rigoles. Ces êtres écorchés traverseront cette nuit fantasmagorique et imbibée avec une sensibilité exacerbée. « Victoria et Jona sont inspirés par des amis. Rodolphe vit une version très comprimée de mes propres mésaventures bipolaires en 2013. » Confie l’artiste à l’autre bout du clavier. « C’était sûrement le fait de finalement sortir de la dépression, de retourner à la vie qui m’a donné envie d’en faire un copieux roman graphique. Il ne m’était pas difficile d’aborder la dépression, avant tout parce que j’en suis sorti sain et sauf. Du coup, c’est comme si l’aventure était venue me trouver – parce que je ne suis pas aventurier de nature – et c’est cette aventure qui vient nourrir mes livres. »