Suggestions de lecture du 1er décembre 2018

Chrystine Brouillet nous propose sept bons livres!

1. Peur - Trump à la Maison Blanche

Bob Woodward

Seuil

Raconter la présidence de Trump représentait un défi que peu de journalistes pouvaient relever, mais Bob Woodard réussit l’exercice et la lecture de son ouvrage nous fait réellement peur tout au long de ces 525 pages où chaque chapitre s’articule autour de toutes ces monumentales et terrifiantes erreurs de jugement qui marquent le règne de Trump. Un Trump qui ne peut s’empêcher de twitter même si tous le lui déconseillent : «C’est mon mégaphone, soutient-il, ma façon de m’adresser au peuple, sans aucun filtre.»

Dans cet essai remarquable, Woodward avec sa rigueur habituelle relate tout autant les dangers qui menacent l’économie, la diplomatie, l’équilibre mondial depuis l’arrivée de cet homme aussi incompétent qu’ingérable à la tête des États-Unis que les conflits, les alliances, les trahisons qui se forment dans chaque aile de cette Maison qui a tout d’un asile. House of cards est de la rigolade comparé à ce qui se passe de l’autre côté de la frontière...

2. Rituels

Ellison Cooper

Cherche-midi

Sayer Altair, spécialiste en neurosciences, poursuit ses recherches sur les tueurs en série lorsque le FBI lui ordonne d’enquêter sur un meurtre très étrange : on a trouvé dans une cage une jeune femme morte de déshydratation. L’autopsie de la victime révèle qu’on lui a injecté des drogues hallucinogènes propres aux rituels mayas. Que signifient ces éléments pour le tueur? Permettront-ils à Sayer Altair de découvrir son identité?

On aime tout tout tout de ce roman : une héroïne convaincante, une intrigue où la science joue un rôle déterminant, la traque toujours fascinante d’un tueur en série, un rythme qui se maintient de la première à la dernière page. Brillant, étonnant, palpitant, Rituels, servi par une écriture fluide, est d’une totale efficacité : impossible de se détourner de sa lecture avant la fin! Un des meilleurs polars de l’année!

3. Sutures

François-Bernard Tremblay

Éditions de Mortagne

Maggie Lemieux se réveille dans une ruelle de Montréal dans un tel état de confusion et de souffrance qu’elle croit avoir été agressée. Non, elle n’a pas été violée, mais on lui a volé un bout de poumon. Christian Gobeil, lui aussi kidnappé, a subi l’ablation d’un rein. Nick Jarvis et sa collègue Julie Montpetit, du SPVM doivent découvrir qui est responsable de ces mutilations. Un indice : les opérations ont été bien réalisées. Quel professionnel s’en est chargé? D’hôpital en clinique privée, des rues fréquentées par les itinérants à la Malbaie, ils mènent leur enquête avec opiniâtreté.

Et si c’était possible? se demande-t-on en lisant ce premier roman de François-Bernard Tremblay. Si Montréal devenait une plaque tournante pour un trafic d’organes? Une recherche pertinente, des rebondissements constants, des personnages déterminés servent habilement cette hypothèse.

4. Lilie L’apprentie amoureuse tome 2

Samuel Larochelle

Druide

Lilie peine à croire qu’elle plaît au bel Alexis puisqu’elle se trouve très souvent inintéressante, mais il est pourtant amoureux d’elle. Et elle de lui. Entre ce sentiment inconnu, affolant et si délicieux, sa rupture douloureuse avec son passé de musicienne, le secret de son meilleur ami Emile et ses conflits avec ses parents, Lilie a beaucoup de choses à gérer!

Comme tous les émois qui la traversent sont bien traduits dans ce roman où l’auteur aborde avec beaucoup de sensibilité le thème de l’anxiété de performer, la différence, la peur du rejet. À travers le regard d’une Lilie toujours aussi attachante, fragile et pourtant forte, romantique, angoissée, lumineuse et trop sévère envers elle-même, bien des adolescents se reconnaîtront et auront le sentiment apaisant d’être compris

5. Nos héroïne

Anaïs Barbeau-Lavalette/Mathilde Cinq-Mars

Marchand de feuilles

Si les noms de Jeanne Mance, Émilie Gamelin, Claire Kirkland-Casgrain ou La Bolduc nous sont plus familiers, ceux d’Agathe de Saint-Père, Dorimène Desjardins, Ilda Strike et Kenojouak Ashavak sont moins connus du grand public...alors que le destin de ces femmes est tellement digne d’admiration! Souvent oubliées dans l’enseignement de notre histoire, ces héroïnes l’ont pourtant écrite avec leur sang, leur courage, leur volonté sans faille, leur vision d’un monde meilleur. Syndicaliste, championne olympienne, activiste, artiste, journaliste, neurologue, politicienne, astronome, elles ont cru à la possibilité de changer les choses, d’affirmer leurs droits. Maud Watt a sauvé le territoire des castors, Eva Circé-Côté a fondé son propre journal, Emma Lajeunesse a chanté sur les scènes de Paris, Rome, Moscou, Berlin et les Filles du Roy ont créé notre pays. Célébrons leur mémoire avec fierté tout en admirant les magnifiques illustrations, empreintes de vivacité, de Mathilde Cinq-Mars.

6. Bon et sain

Gordon Ramsay

Hachette

Au début de ce livre, Gordon Ramsay écrit «qu’une alimentation saine n’est pas obligatoirement triste» et il nous le prouve avec une centaine de recettes vraiment appétissantes qui s’adressent autant aux personnes soucieuses de leur poids qu’aux sportifs ou aux familles désireuses de commencer la journée du bon pied. Petits déjeuners délicieux avec un pudding aux graines de chia, pancakes au beurre d’arachides ou frittata multicolore, déjeuners entre amis réussis grâce à la soupe glacée de pois verts au lait de coco, la salade de nouilles à l’asiatique, lunchs légers mais satisfaisants avec les wraps de chou aux légumes et au houmous, les rouleaux de printemps au poulet et quinoa ou la soupe de lentilles à la coriandre. Pour un souper plus élaboré, vous hésiterez entre le saumon au citron et wasabi, le gigot d’agneau et le taboulé de chou-fleur, le carpaccio de chevreuil et céleri rémoulade, les moules au saké et au miso. Sans oublier les notes sucrées : onctueux cheesecake en pot de confiture, rochers façon carrot cake ou mousse au chocolat à l’avocat. Miam!

7. Savais-tu? Les autruches

Alain M. Bergeron/Michel Quintin/Sempar

Éditions Michel Quintin

Toujours aussi formidable cette collection qui nous divertit tout en nous apprenant des choses vraiment incroyables sur les autruches, les plus gros oiseaux au monde qui peuvent atteindre 70km/h à la course, peser jusqu’à 150 kilos, qui ont seulement deux orteils dont l’un est muni d’une griffe de 6 centimètres et qui pondent d’énormes œufs qui demandent 45 minutes de cuisson pour être mangés à la coque et deux heures pour être cuits durs. Les illustrations pleines d’humour nous font sourire lorsqu’on voit l’autruche mâle, son harem, et les soucis qui s’ensuivent ou le regard affolé d’un rat coincé sous un œuf! Désopilant!