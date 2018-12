Une bactérie inquiétante à l’hôpital de Laval

L’éclosion d’une bactérie résistante aux antibiotiques sème un « branle-bas de combat » à l’Hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, mettant des patients en isolement et condamnant des salles de bain.

Le porte-parole du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Laval, Pierre-Yves Séguin, indique qu’à la suite du dépistage de deux patients à cette bactérie, l’Hôpital « a mis en place des mesures de prévention afin d’éviter la propagation ».

Depuis, M. Cyr affirme que quatre patients auraient contracté la bactérie et sept sont en isolement. Il explique que les mesures visent l’unité orthopédique au cinquième étage, qui comprend une trentaine de chambres.

Mais leur ampleur surprend à la fois patients et employés.

Opéré pour un tibia cassé, Serge Ouellet est l’un des patients ayant contracté la bactérie et vivant en isolement depuis une semaine.

Il déplore les conditions de vie difficiles au cinquième étage. Il ne reçoit qu’une débarbouillette mouillée pour se laver et il doit faire ses besoins dans des sacs de plastique qui sont ensuite jetés.

« On essaye de comprendre pourquoi les hôpitaux n’arrivent pas à s’en débarrasser », affirme le médecin-conseil à l’Institut national de santé publique du Québec, Jasmin Villeneuve. La bactérie est présente au Québec depuis environ une dizaine d’années. Depuis deux ans, environ 200 cas sont détectés chaque année.

Même si cela paraît peu, dit-il, les conséquences de cette bactérie sont graves et il est primordial de l’éradiquer le plus vite possible.