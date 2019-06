Vins plus haut de gamme pour les Fêtes

On se prépare à l’arrivée du temps des Fêtes! Pour se faire, Philippe Lapeyrie vous suggère quelques bouteilles plus haut de gamme pour célébrer en grand!

Des bons choix de vins plus haut de gamme en préparation des Fêtes

Un étincelant et épuré blanc du nord de la Bourgogne fait de sauvignon blanc!

Saint-Bris 2016

Exogyra Virgula - Domaine Goisot

Bourgogne - France

Code: 10520819

Prix: 27,80$

Disponibilités: 90 succursales en province

Servir à 10-11 degrés Celsius

Hors d'œuvres, fruits de mer, pailles au fromage...

Épatez vos papilles et celles de vos convives entre Noël et le jour de l'An avec ce salivant, droit, net et brillant sauvignon bourguignon! Cette petite et très peu connue appellation (Saint-Bris) qui est située non loin de la commune de Chablis, propose des vins blancs faits à base de sauvignon blanc. Sortez donc des sentiers balisés et gâtez-vous avec ce délicieux produit qui est mis en bouteille par un producteur de premier plan. À boire maintenant ou dans les 2-3 années à venir.

La bouteille de rouge idéale pour épater un beau-frère ou une tante en amour avec le jus de raisin fermenté!

Côtes-du-Rhône 2015

Coudoulet de Beaucastel - Perrin

Rhône - France

Code: 973222

Prix: 28,85$

Disponibilités: 125 succursales en province

Servir à 16-17 degrés Celsius

Des côtelettes d'agneau, un tartare de magret de canard...

Que ce soit pour faire plaisir à vos invités ou pour faire un beau cadeau à l’amoureuse ou amoureux de vin, ce produit rhodanien ne laissera personne indifférent. Superbe millésime, grand producteur, formidable région viticole... Tout est là et cet assemblage est juste trop bon pour moins de 30$! Épicé, fourni, complexe, invitant... Meilleur que certains Châteauneuf-du-Pape coutant 5 à 10$ de plus le flacon? Oui, tout à fait! Votre patience pourra fort bien en être récompensée si vous l'oubliez encore 6-7 ans en cave.

Un cabernet sauvignon américain de bonne mouture qui fera le bonheur des afficionados de rouges du Nouveau Monde!

Cabernet Sauvignon 2014

St.Supéry

Vallée de Napa - Californie - États-Unis

Code: 423806

Prix: 45$

Disponibilités: 115 succursales en province

Servir à 17 degrés Celsius

Un filet mignon de bœuf ou de cerf et son risotto aux champignons sauvages.

Cette quille aux «bonnes épaules» des É.-U. est en grande forme sous le fruit de la récolte de 2015! Coloration profonde, olfactif à grande expression aromatique, bouche charnue, tannique et bien garnie en fruit. C'est tout d'un bloc mais pas lourd, massif, encombrant ou outrageusement concentré en dégustation. Les amateurs de «King Cab» américains seront aux p'tits oiseaux! Vous pourrez oser l'oublier dans votre réserve encore 6 à 8 ans.

Le 30 octobre 2010...Philippe ouvrait avec Mario en direct à Salut Bonjour Weekend une bouteille de près de 100 ans : un chardonnay du Jura de la famille Bourdy du millésime 1916. Un vin superbe et Mario en parle encore à Philippe lorsqu’il le croise...

Philippe est parti en mission pour nous cette semaine. Pour dénicher un vin de 1964, l’année de naissance de Mario.

Donc, pour le plaisir de vos papilles, on ouvre ce matin :

Tempranillo

Faustino Tinto Gran Reserva 1964

Rioja – Espagne



Un vin que Philippe a déniché dans la cave d’un collectionneur de l’Ile d’Orléans (Merci Pierre Perreault!)