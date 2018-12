Voici à quoi ressemble une semaine dans la vie d'Antony Auclair avec les Buccaneers

Que ceux qui pensent que d'être un joueur dans la NFL se résume à fournir son effort trois heures chaque dimanche dans le cadre d'un match se détrompent. Le Journal est allé à Tampa à la rencontre de l'ailier rapproché des Buccaneers Antony Auclair et a pu constater à quel point la préparation derrière chaque rencontre s'avère un travail de tous les instants. Voici un aperçu, jour par jour, d'une semaine dans la vie de l'ancien du Rouge et Or de l'Université Laval avec ses explications.

Dimanche

Match

Révision des jeux après coup

Commentaires d’Antony Auclair

«Dans l’avion, nous avons accès à notre Surface avec la vidéo du match. Je regarde tous mes jeux pendant le vol, que ce soit l’offensive ou les unités spéciales. J’essaie de voir ce qui serait à corriger ou ce que j’ai bien fait. Quand on arrive, j’essaie de relaxer ou on va manger au restaurant. J’essaie de rester très positif. On a tout le temps une note après nos matchs. Je peux déjà imaginer à peu près ce que sera ma note le lendemain.

«Une défaite comme celle contre les Falcons est difficile à avaler parce qu’on s’est rendu dans la zone payante en fin de match et j’ai écopé d’une punition pour hors-jeu à la ligne de 2. Je suis sûr qu’on aurait scoré. On a reculé de cinq verges et le jeu suivant, Jameis (Winston) a lancé une interception dans la zone des buts. Je me suis dit : Ah non, c’est de ma faute! Je me sentais mal sur le coup et je l’ai dit à Jameis. Je comprends que ce n’est pas moi qui lance l’interception, mais c’était notre deuxième essai à la ligne de 2 et ma punition nous a forcés à lancer. Mais bon, c’est un sport d’équipe...»

Lundi

Entraînement en gymnase

Récupération (bains chauds et froids)

Meeting de correction

Note d’après-match

Meeting par position

Commentaires d’Antony Auclair

«Il faut se rapporter aux installations de l’équipe pour un entraînement en gymnase. On a des meetings de correction et c’est là qu’on reçoit notre note. Tu reçois une feuille avec tous tes jeux et les correctifs. J’aime ça parce que je garde toutes ces notes dans mon appartement et j’aime regarder l’évolution. Si j’ai un B-, c’est quand même une très bonne note ici. Si j’ai des B tout le temps, ça veut dire que je suis considéré comme un joueur de niveau B et dans la NFL, c’est quand même bon. J’essaie de garder une trace de toutes mes notes pour constater s’il y a progression.

«On peut se rapporter seulement à partir de 13 h, donc c’est souvent la journée où j’en profite pour récupérer du sommeil parce que j’ai de la difficulté à m’endormir avant minuit le soir après un match. Je suis encore sur l’adrénaline, je suis déshydraté. Je finis que je me lève vers 8 h – 8 h 30 et vers 11 h je viens faire mon gymnase parce que ça doit être fait avant nos rencontres de 13 h. C’est ensuite la récupération dans les bains chauds et froids. Durant la saison, le gymnase c’est du maintien. Avec des charges comme durant la saison morte, on ne passerait jamais à travers le calendrier. On va lever un peu moins lourd et surtout, moins de répétitions. Ça permet juste de maintenir notre forme et notre physique. On a des feuilles de présence que l’on doit faire signer par les thérapeutes. Tu ne peux pas te caller malade! À 13 h, on commence par corriger les unités spéciales. Par la suite, on a un retour d’équipe sur le match où l’entraîneur-chef nous parle des éléments clés. Quand on gagne, il nomme les étoiles du match. Ensuite, on se sépare par positions pour un autre meeting et ça dure environ 1 h 30 à 2 h. On passe beaucoup plus de temps sur ce qu’il y a à corriger, donc à la longue ça peut devenir négatif, mais c’est la même chose partout.

«Les entraîneurs ici sont assez positifs et on passe vite au match suivant. On sort d’ici en fin de journée et le lundi soir, c’est souvent notre soirée de quilles. On en profite pour faire ce genre de sorties. Je sors pas mal avec Alan Cross, c’est avec lui que je joue aux quilles. Avec Cam (Brate), on se fait des soupers. OJ (Howard), c’est vraiment un bon chum. Nous sommes pas mal proches dans notre groupe d’ailiers rapprochés.

Mardi

Jour de congé

Entraînement en gymnase (optionnel)

Étude vidéo

Commentaires d’Antony Auclair

«Normalement, je n’ai pas à me rapporter aux installations de l’équipe, sauf si je décide de faire l’un de mes trois gymnases dans la semaine. Je l’évalue selon comment je me sens. Quand je suis plus fatigué, j’y vais plus le jeudi et vendredi. C’est la seule journée dans la semaine où les joueurs en profitent pour décrocher un peu, même si ça m’arrive souvent de faire un peu de vidéo chez moi.»

Mercredi

Meeting de «blitz»

Meeting des unités spéciales

Meeting d’équipe et remise des «game records»

Meeting de l’offensive

Meeting par position

«Walkthrough» (pratique marchée)

Diner et obligations médiatiques

Pratique

Révision vidéo de la pratique

Meeting additionnel des unités spéciales

Étude vidéo

Visualisation des jeux/méditation

Commentaires d’Antony Auclair

«C’est la plus grosse journée parce qu’il y a une pratique full pads. Et la chaleur est un facteur important. Il y a une partie qui se déroule à l’intérieur et l’autre à l’extérieur.

J’arrive le matin un peu avant 7 h pour notre premier meeting à 7 h 30. C’est pour moi le premier blitz meeting, qui me permet de voir ce que les autres équipes font comme blitz en situations de premier et deuxième essai. Nous sommes réunis avec les joueurs de ligne offensive, les quarts-arrières et les porteurs. À 7 h 50, c’est les unités spéciales. Vers 8 h 10, c’est la rencontre d’équipe. C’est là que nous recevons les game records qui nous font le portrait des meilleurs joueurs à l’attaque, sur les unités spéciales et en défensive de l’autre club, selon ce que les entraîneurs pensent.

Nous avons ensuite des rencontres d’offensive et de défensive. En tant qu’offensive, on voit le principal de ce qu’on va installer comme jeux et stratégies pour l’adversaire qu’on affronte. Ça va généralement durer 1 h 30 à 2 h. Je peux étudier l’adversaire par moi-même avant ça si je veux, mais c’est dans cette rencontre que j’apprends de quelle façon on va les attaquer. C’est ce qui me permet à partir de là de faire la visualisation de mes jeux.

On se sépare ensuite par positions et avec les ailiers rapprochés, c’est une autre rencontre d’environ 1 h à 1 h 30. À 11 h 30, c’est notre walkthrough (pratique des jeux en marchant). Ça nous permet d’avoir une idée de nos jeux. Ça dure environ 30 minutes.

On a ensuite un peu plus d’une heure pour diner et remplir les obligations médiatiques. La pratique dure ensuite 2 h 30, plus trente minutes de récupération. Je fais du jug machine après chaque pratique, pour environ 50 répétitions après chaque pratique. J’ai même souvent jonglé avec des mini-balles pour travailler ma coordination main et œil. Ma rapidité d’exécution est devenue vraiment meilleure. Je vois tous ces exercices comme une façon d’évoluer dans ma carrière.

Après la pratique, c’est souvent là aussi le moment pour aller lever des poids. Ce n’est pas évident parce que quand tu sors de la pratique avec la chaleur, tu ressens souvent un gros down.

Par après, c’est une revue de la pratique pour les unités spéciales et pour l’offensive, jusqu’à 17 h. Il y a ensuite un meeting en surplus sur les unités spéciales où je vais tout le temps parce que je veux voir même les phases où je ne suis pas utilisé, des fois qu’ils auraient besoin que j’embarque dans un match. Je n’ai pas envie d’être le clown qui ne sait pas ce qu’il a à faire.

Le soir quand je rentre chez moi, j’en profite pour étudier les vidéos de l’adversaire.»

Jeudi

Horaire similaire au mercredi

Entraînement en gymnase

Visualisation des jeux/méditation

Commentaires d’Antony Auclair

«C’est le même horaire que la veille, sauf que la pratique n’est pas full pads. On revoit les blitz, cette fois en situation de troisième essai. Le planning est le même.

Le soir, j’essaie beaucoup de méditer, avec une caisse de son qui fait une petite lumière. Je pars une musique de méditation et ça me fait déconnecter. Je vois un gars qui s’appelle Jim Brogan, qui a travaillé avec Drew Brees, Matt Ryan et d’autres quarts-arrières et receveurs. Il travaille avec les gars des Warriors de Golden State (NBA). Il m’a donné des trucs pour méditer.

Le fait de m’étirer avant de me coucher ça m’a toujours fait relaxer. J’ai aussi appris des techniques de respiration, ce qui va m’aider avant un jeu stressant. Le temps pour ma méditation va varier selon le temps que ça me prend pour être vraiment concentré. Il faut que j’arrive à visualiser ce que je veux faire dans un match. Plus tu en fais, plus tu arrives à te concentrer rapidement. La préparation mentale, la visualisation, c’est quelque chose qui m’a toujours aidé. C’est vraiment important pour moi.»

Vendredi

Meetings

Pratique

Entraînement en gymnase

Rédaction du «scouting report»

Visualisation des jeux/méditation

Commentaires d’Antony Auclair

«L’horaire est condensé de 7 h 50 à midi. Ensuite, je fais mon gymnase. Souvent, l’après-midi, je regarde beaucoup de vidéo des adversaires et j’aime remplir mon scouting report (notes sur l’adversaire) parce qu’on en parle le samedi matin. Le vendredi soir, j’en profite pour relaxer un peu plus.

«Le vendredi et le samedi avant le match, j’ai la liste des jeux et j’essaie de passer à travers toutes les situations. J’entends Jameis (Winston) dire le jeu, je me place à droite. Je vois le joueur de ligne défensive dans une «9 technique», donc à l’extérieur de moi. Je sais que je vais le bloquer de telle façon. En fin de semaine passée, j’ai capté une passe et le jeu, je l’avais visualisé au moins trois fois dans ma tête dans les jours avant. Dans ma visualisation, je cours, c’est ouvert, je me retourne, je colle mes mains. La balle arrive à l’extérieur, je la capte et je la sécurise. C’est le genre de moments que j’ai vu au moins trois fois.»

Samedi

Meeting pour jeux de situation finale

Walkthrough (pratique marchée)

Meeting d’équipe à l’hôtel (à Tampa comme sur la route)

Étude vidéo/visualisation

Commentaires d’Antony Auclair

«Qu’on joue à la maison ou pas, il faut dormir à l’hôtel en équipe. Au début, je trouvais ça bizarre parce que mon sommeil est très important et je dors mieux à la maison. Maintenant, je suis habitué et j’aime ça. Tous nos meetings d’avant-match se déroulent là.

Il faut arriver à 19 h, quand on joue à la maison. À 9 h, on se rend aux installations de l’équipe pour installer les jeux de situation finale. C’est là qu’on va pratiquer certains jeux comme les Hail Mary et des trucs du genre. Après, on a un autre «walkthrough» pour pratiquer ces jeux désespérés.

L’après-midi, on est tranquilles et le soir à 19 h il y a un meeting d’équipe à l’hôtel, surtout pour s’assurer que tout le monde est là. On reparle de choses qu’on a vu en début de semaine.

Le couvre-feu est à 23 h et il y a carrément quelqu’un qui entre dans la chambre! Après cinq ans, tu as droit d’être seul dans ta chambre, mais cette année, j’ai payé l’extra pour être seul parce que j’accorde vraiment une grande importance au sommeil. J’ai 25 ans et je ne veux pas entendre quelqu’un ronfler à côté de moi! C’est là que se fait le gros de ma visualisation.

Quand on est sur la route, nos meetings d’équipe débutent à midi à l’hôtel.»

Dimanche

Déjeuner d’équipe

Étude vidéo

Départ vers le stade

Match

Commentaires d’Antony Auclair

«Il faut déjeuner entre 8 h 45 et 9 h 15. Je remonte ensuite à ma chambre et je repense à mes affaires. Je continue de regarder des jeux et je relaxe avant le gros match. Vers 10 h 30, on quitte vers le stade. Une fois au vestiaire, c’est vraiment là que je rentre dans mon game mode.»

