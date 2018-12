10 choses à savoir sur «L’Agent fait la farce» pour les 30 ans du film culte

À pareille date en 1988, un classique moderne faisait son apparition dans les salles de cinéma.

The Naked Gun: From the Files of Police Squad! ou plutôt L’agent fait la farce, comme on le connait au Québec.

Voici quelques faits étonnants pour souligner le 30e anniversaire de Frank Drebin et ses acolytes.

1. Drebin à la télé

Police Squad, Paramount Television

The Naked Gun n’était pas la première apparition de Leslie Nielsen dans le rôle du détective Frank Drebin. Une série nommée Police Squad! avait été diffusée sur la chaîne américaine ABC en 1982 avant d’être annulée après seulement six épisodes. Malgré le manque de popularité après la diffusion initiale, la série a atteint le statut de culte après les rediffusions, ce qui mena à la série de films à succès.

2. Un acteur sérieux

The Poseidon Adventure, 20th Century Fox

Malgré qu’on le connaît surtout pour ses rôles humoristiques, avant qu’il ne rencontre le trio Zucker, Abrahams et Zucker, Leslie Nielsen était considéré comme un acteur sérieux, notamment pour ses rôles dans les films Forbidden Planet et The Poseidon Adventure. Le trio d’auteurs et de réalisateurs a toujours trouvé drôle l’idée de mettre un acteur sérieux dans des situations absurdes, voilà pourquoi on a donné un rôle à Nielsen dans Airplane! (Y’a-t-il un pilote dans l’avion) en 1980. À partir de là, la carrière de l’acteur canadien a pris une nouvelle direction et il a joué dans plusieurs comédies.

3. Réaliser le rêve d’un fan

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, Paramount Pictures

Quand les Zucker ont eu vent du fait que Weird Al Yankovic était un énorme fan de la série télé Police Squad, ils ont décidé d’écrire un rôle pour ce dernier. L’auteur de chansons parodiques était tellement fier de son rôle qu’il a amené plusieurs filles au cinéma pour voir Naked Gun sans les avertir qu’il faisait partie de la distribution.

4. Pas le même titre en France

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, Paramount Pictures

Naked Gun a connu beaucoup de succès dans l’hexagone. Par contre, là-bas, il est connu sous le nom Y a-t-il un flic pour sauver la reine?.

5. En parlant de la reine...

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, Paramount Pictures

Dans L’Agent fait la farce, le rôle de la reine Elizabeth II est joué par Jeannette Charles, une actrice qui gagne sa vie en imitant la reine depuis les années 70. Au cours des années, elle a interprété la monarche dans de nombreux films et émissions de télé tels que Saturday Night Live, National Lampoon’s European Vacation et Austin Powers in Goldmember. Elle a pris sa retraite en 2014.

6. Pire acteur de soutien

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, Paramount Pictures

O.J. Simpson s’est mérité le prix du Razzie de pire acteur de soutien pour son interprétation de Nordberg dans le troisième volet de la série. Par contre, c’était en 1995 et O.J. Simpson avait d’autres soucis à ce moment-là...

7. En parlant d’O.J. Simpson

The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, Ryan Murphy Productions

Armanda Cooley, l’actrice qui interprète la femme de Nordberg dans la série, a rejoué avec O.J. Simpson par la suite (ou presque). Dans American Crime Story: The People vs. O.J. Simpson, elle a joué Armanda Cooley, une jurée durant le procès de ce dernier.

8. Un acteur de grand calibre

The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, Paramount Pictures

Le plus grand que nature George Kennedy interprète le rôle du Cpt. Ed Hocken dans le film. Auparavant, le trio Zuckers et Abrahams avait offert à Kennedy de jouer dans Airplane! mais ce dernier était trop occupé avec la série de films Airport (que Airplane! parodiait) alors il a refusé. Après avoir vu le film, il a immédiatement regretté sa décision et a absolument voulu travailler avec le trio. Chose qu’il a pu faire huit ans plus tard.

9. L’ultime hommage

La chanson thème du film a joué aux funérailles de Leslie Nielsen alors que des agents de la GRC transportaient le cercueil du défunt. Nielsen est décédé le 28 novembre 2008 à l’âge de 84 ans.

10. Un nouveau Drebin?

AFP

Depuis quelques années, des rumeurs circulent qu’un nouveau volet de la saga Naked Gun serait en développement avec Ed Helms dans le rôle de Frank Drebin. Malheureusement, David Zucker a confirmé qu’il ne participerait pas.