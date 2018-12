K-O brutal: Adonis Stevenson dans un état critique

QUÉBEC | Après avoir subi un knock-out brutal contre Oleksandr Gvozdyk samedi soir, Adonis Stevenson se retrouve dans un état critique aux soins intensifs d’un centre hospitalier de Québec.

C’est le promoteur Yvon Michel qui a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux de sa compagnie dans la nuit de samedi à dimanche. Ce sont les seules nouvelles qu’on a de l’ancien champion WBC des mi-lourds pour l’instant.

Par la suite, on a assisté à une vague d’encouragements et de prières de la part de plusieurs boxeurs, promoteurs et membres des médias qui couvrent la boxe sur Twitter.

Tout a commencé au 11e round infernal du duel contre l’Ukrainien Gvozdyk. Lors de cet assaut, Stevenson a été ébranlé à au moins deux reprises par son adversaire par des coups de puissance.

Il a fini son travail de démolition avec une combinaison dévastatrice à la tête. Après le dernier coup, «Superman» s’est écrasé au tapis. L’arbitre Mike Griffin a aussitôt arrêté le combat. Stevenson a eu besoin de plusieurs minutes pour se relever et il n’a pas été en mesure d’aller au centre du ring pour l’annonce de la victoire de Gvozdyk.

Stevenson a retraité au vestiaire de peine et de misère. Même s’il était encore sonné, il a été en mesure de prendre sa douche. À sa sortie, le boxeur de 41 ans s’est mis très étourdi. À ce moment-là, il avait deux médecins à son chevet.

L’un d’eux a constaté des signes inquiétants chez le protégé de GYM. Il a tout de suite exigé qu’on transporte Stevenson d’urgence à l’hôpital. Pendant qu’on l’a placé sur une civière, il avait le regard éteint et il communiquait très peu avec son entourage.