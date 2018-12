Bus électriques incompatibles entre eux

Certains autobus sont équipés pour être chargés à une station d’arrêt en fin de ligne. D’autres peuvent être branchés seulement au garage. Mais dans ce cas, le voltage des bornes peut varier, tout comme le type de courant (alternatif et continu) et la forme du connecteur, ce qui les rend incompatibles.

« Quand on essaie de combiner différents systèmes non compatibles, c’est très difficile d’avoir une flotte flexible et efficace », dit-elle.

La STM affirme être dans une phase de test, et que c’est pour cette raison qu’elle a acheté des systèmes non compatibles entre eux.

« Les agences de transport achètent des technologies propriétaires ou non standardisées et le perdant est le payeur de taxes. Ça coûte plus cher à long terme. Quand on a un éventail de technologies, il y a de bonnes chances que certains autobus soient retirés du service [plus rapidement qu’ils ne devraient l’être] », expose-t-elle.