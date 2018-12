C’est arrivé la semaine du 2 décembre

2 décembre 1893

Photo : Ville de Montréal, CA M001 P113-1-D01-P013

Le gouverneur général, Lord Aberdeen, inaugure à Montréal l’hôpital Royal-Victoria, en présence de 750 invités et des deux principaux donateurs ayant permis la création de l’établissement : les cousins et magnats du chemin de fer Lord Strathcona et Lord Mount Stephen ont en effet donné un demi-million de dollars chacun. L’institution qui marque depuis lors le paysage de la face sud de la montagne a fait sa marque dans l’histoire de la médecine montréalaise et québécoise en accueillant entre autres le neurochirurgien Wilder Penfield et le docteur Norman Bethune.

3 décembre 1970

Le diplomate britannique James Richard Cross, dont l’enlèvement amorce la Crise d’octobre, est libéré par ses otages en échange d’un sauf-conduit vers Cuba.

4 décembre 1909

La National Hockey Association (NHA), un nouveau circuit professionnel de hockey, accueille dans ses rangs le Canadien de Montréal, une nouvelle équipe qui représente la population francophone de la métropole.

5 décembre 1890

Photo : Ville de Montréal, BM1-5PO482-02

En tournée avec une troupe américaine, l’homme fort québécois Louis Cyr soulève un peu plus de 220 kg avec un seul doigt ! Cet exploit l’a rendu populaire depuis quelque temps. Cyr remporte tous les concours de force et devient vite « le Samson du Canada français » ! Sa puissance extraordinaire est célébrée alors que l’haltérophilie n’est pas encore une discipline reconnue. L’ancien policier qui a commencé par soulever un cheval se présente à Londres et, depuis quelque temps, dans le légendaire cirque de P.T. Barnum, où il reste de 1894 à 1899 !

6 décembre 1989

Voulant s’en prendre au mouvement féministe, Marc Lépine fait irruption à l’école polytechnique de Montréal et abat 14 étudiantes en génie.

7 décembre 1990

Décès à Montréal de l’homme de théâtre québécois Jean Duceppe, dont le charisme à l’écran et à la scène fera la renommée. Il fonde la compagnie qui porte toujours son nom. (Né en 1923.)

8 décembre 1852

Fondation à Québec de l’Université Laval, la première université francophone en Amérique. Ses pavillons montréalais, sur le site de l’actuelle UQAM, donneront naissance à l’Université de Montréal.