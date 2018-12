Dormir avec son chien

On raconte, et je ne peux vérifier cette affirmation, que des fabricants de vibrateurs se sont mis à annoncer leurs produits en promettant « une meilleure expérience qu’une tablette de chocolat ». Connaissant l’humour britannique, j’hésite à en douter.

J’ignore d’où vient cette pulsion qui incite des chercheurs à vouloir démontrer « scientifiquement » que les femmes n’aiment pas l’intimité tant que cela, mais un nouveau sondage pousse le bouchon encore plus loin : 55 % des femmes dorment avec au moins un chien et 31 %, avec au moins un chat.

De plus, 57 % des femmes partagent leur lit avec un homo sapiens. (Si le total ne fait pas 100 %, c’est que certaines, sans foi ni loi, font cohabiter chats, chiens et chum.)

L’étude n’était pas commanditée par l’enfant naturel né de la rencontre de Mondou et de Matelats Bonheur, mais par le Journal of International Society of Anthrozoology (l’étude des interactions entre les humains et les animaux). Et je serai éternellement reconnaissante à Bernard Drainville d’en avoir parlé, car me voilà déculpabilisée.