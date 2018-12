Elles amassent 11 000 $ pour rapatrier son corps

Le corps de Paul Miranda, cet Indien décédé à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) survenu en plein vol, pourra finalement être rapatrié dans son pays d’origine grâce à l’initiative de deux Québécoises.

Une campagne de sociofinancement en ligne a permis de récolter plus de 11 000 $, soit les frais à défrayer pour la préparation et le transport de la dépouille dans le Goa, en Inde, en plus des nombreuses procédures légales et administratives.

« C’est fou ! Je suis tout énervée », a réagi Marie-Christine Jobin, qui a entrepris la collecte de fonds en compagnie de sa sœur Isabelle.

Les Jobin, au chevet de leur beau-père, ont rencontré la famille indienne dans les couloirs de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus. Au chevet de Paul durant trois semaines, la femme et le frère du défunt, Bella et Rosario Miranda, étaient à ses côtés lorsque l’homme a rendu l’âme vendredi.

Le Journal rapportait samedi que l’homme avait été foudroyé par un AVC dans un avion reliant les Émirats arabes unis et New York, le 12 novembre dernier, ce qui avait forcé l’atterrissage d’urgence de l’appareil à Québec.

Plus de 230 dons

Bella, maintenant veuve, a réagi avec émotion lorsque le montant amassé lui a été annoncé, raconte Marie-Christine Jobin. « Elle pleurait tellement. Toutes les fois que je lui montrais l’écran, elle pleurait [...] et me disait qu’elle voulait juste ramener son mari chez elle », relate-t-elle, ajoutant que l’excédent serait remis à la famille pour le remboursement des dettes qu’ils ont contractées pour pouvoir se déplacer à la course au Québec.

Plus de 230 dons ont été faits sur la page web de la campagne de sociofinancement. Son instigatrice s’est dite agréablement surprise d’y voir les noms de médecins des soins intensifs de l’Enfant-Jésus de Québec. « C’est wow. Vraiment, wow ! », s’exclame Mme Jobin.