Encore une piquerie à problèmes dans Hochelaga

MONTRÉAL - Des consommateurs de drogues dures ont envahi un logement de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, suscitant la grogne du voisinage.

Des locataires embêtés depuis deux mois par le tapage à toute heure du jour et de la nuit, dans cet immeuble de l’avenue Bourbonnière, ne savent plus vers qui se tourner pour que cessent ces activités qui nuisent à leur qualité de vie.

Un homme qui habite dans l’immeuble et qui travaille dès 5 h le matin constate que, même à une heure aussi matinale, «ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort».

Questionné à savoir quel est le profil des personnes qui fréquentent cet endroit, il a éclaté de rire. «Veux-tu avoir une réponse sérieuse? a-t-il enchaîné, visiblement découragé. D’après moi, c’est... Ouais, c’est pas catholique.»

«C’est jour et nuit, aux deux minutes. Ça n’arrête plus, on ne dort plus, on ne vit plus», témoigne une femme qui habite dans une autre unité.

En quelques heures à peine, dimanche après-midi, un journaliste de TVA Nouvelles a été à même de constater qu’une dizaine de personnes se sont rendues dans ce logement trois et demi problématique.

Ce n’est pas la première fois qu’une situation du genre se produit dans le quartier. L’été dernier, TVA Nouvelles rapportait le cas de ces consommateurs de drogue qui avaient élu domicile dans un logement de la rue Sainte-Catherine Est, et qui ont finalement été évincés. Ces derniers ont visiblement trouvé un nouvel endroit où élire domicile.

Consulté à ce sujet, le Service de police de la Ville de Montréal indique qu’il s’agit de locataires légitimes étant donné qu’ils ont signé un bail en bonne et due forme. Les plaignants doivent plutôt se tourner vers la Régie du logement, où les délais peuvent s’avérer longs.

Ce qui n’empêche pas la police d’intervenir à cet endroit «plusieurs fois par jour», selon un témoin.

Des locataires qui n’en peuvent plus ont d’ailleurs prévu déménager dès qu’ils le pourront.

TVA Nouvelles a tenté de rejoindre le propriétaire de l’immeuble, sans succès.