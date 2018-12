Enfin, des images de Negan dans Tekken 7

Il y a quelques semaines, mon excellent boss André partageait avec vous toute une nouvelle: Negan, personnage de la célèbre série The Walking Dead, allait se joindre aux personnages de Tekken 7.

La vidéo du dévoilement donnait cependant très peu de détails en août. Aujourd’hui, la bande-annonce du DLC nous montre enfin des images du méchant au bat de baseball.

Les fans de la série The Walking Dead vont certainement reconnaître les références de la bande-annonce et pour ça, on s’excuse. Même après plusieurs années, certains souvenirs sont trop douloureux.

Pourquoi Negan? Bonne question.