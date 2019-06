Et c'est parti pour la saison des partys de bureau! Vous connaissez les règles, mais un petit rappel ne fait pas de tort, surtout dans une ère où tout se retrouve sur les réseaux sociaux... Afin d’éviter les faux-pas (et d’avoir honte en arrivant au bureau lundi matin), on reçoit Julie Blais Comeau, spécialiste de l’étiquette des affaires...