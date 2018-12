Fromages allégés au menu

Bergeron Seigneur de Tilly 15 % m.g.

Photo Martin Chevalier

Ce fromage affiche la teneur la plus élevée en protéines du banc d’essai, soit 10 g par portion. Il est aussi particulièrement riche en calcium, avec 25 % VQ. Sa teneur en sodium est aussi modérée (190 mg). Il perd quelques points pour la présence de substances laitières modifiées. Le Bergeron six pourcent 6 % m.g. offre aussi un beau profil. Il est le fromage le plus faible en gras du banc d’essai (2 g) et figure parmi les moins caloriques (60). Il apporte aussi 10 g de protéines et 25 % VQ en calcium. Sa teneur en sodium (240 mg) et la présence de substances laitières lui font toutefois perdre des points.