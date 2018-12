Huit choix de premier tour que le Canadien a laissé partir

Nikita Scherbak, réclamé au ballottage par les Kings de Los Angeles dimanche, n’est pas le seul joueur repêché en première ronde que le Canadien de Montréal a laissé partir au fil des ans. En voici huit autres.

Mikhail Sergachev, neuvième choix au total en 2016, échangé en 2017 au Lightning de Tampa Bay, avec un choix conditionnel de deuxième ronde, contre Jonathan Drouin et un choix conditionnel de sixième ronde.

Photo AFP

Alex Galchenyuk, troisième choix au total en 2012, échangé en 2018 aux Coyotes de l’Arizona en retour de Max Domi.

Photo AFP

Nathan Beaulieu, 17e choix au total en 2011, échangé en 2017 aux Sabres de Buffalo contre une sélection de troisième ronde.

Photo AFP

Jarred Tinordi, 22e choix au total en 2010, échangé en 2016 en compagnie de Stefan Fournier aux Coyotes de l’Arizona en retour de Victor Bartley et John Scott.

Photo AFP

Louis Leblanc, 18e choix au total en 2009, échangé en 2014 aux Ducks d’Anaheim contre un choix conditionnel de cinquième ronde.

Photo d'archives

Ryan McDonagh, 12e choix au total en 2007, échangé avec Pavel Valentenko, Doug Janik et Christopher Higgins en 2009 aux Rangers de New York contre Scott Gomez, Tom Pyatt et Michael Busto.

Photo AFP

Max Pacioretty, 22e choix au total en 2007, échangé en 2018 contre Tomas Tatar, Nick Suzuki et un choix de deuxième tour en 2019.

Photo AFP

David Fischer, 20e choix au total en 2006. Il n’a jamais joué dans la Ligue nationale.