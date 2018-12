Ilya Kovalchuk manquera un mois

L’attaquant des Kings de Los Angeles Ilya Kovalchuk ratera au moins un mois d’activités après avoir subi une opération à la cheville, a annoncé l’équipe californienne dimanche.

Le vétéran de 35 ans a dû se soumettre à une bursectomie afin de traiter une infection. Ayant manqué le duel de vendredi face aux Flames de Calgary, il ne pourra aider les Kings lors de leur prochain séjour de quatre rencontres à domicile. Par ailleurs, son absence pourrait avoir incité le club à réclamer au ballottage le joueur d’avant Nikita Scherbak, rendu disponible par le Canadien de Montréal la veille.

Tenu en échec au cours de ses 11 plus récentes parties, Kovalchuk a récolté cinq buts et neuf mentions d’aide pour 14 points en 25 matchs cette saison. Il a signé un contrat de trois ans et de 18,75 millions $ le 1er juillet.

Avant d’accueillir les Hurricanes de la Caroline en fin de soirée, Los Angeles occupait la cave du classement général de la Ligue nationale.