«J’ai l’impression de revenir à mes racines» –Brigitte M

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Brigitte M a chanté les classiques des Fêtes dans différentes églises et chapelles. Pourtant, un album de Noël n’avait jamais encore été envisagé jusqu’à tout récemment. « Ma voix est faite pour ces chansons. Il était temps que je les endisque », confie la soprano en riant.

« Mes premiers publics étaient les gens qui venaient aux messes de minuit quand j’avais 11 ou 12 ans. J’ai l’impression de revenir à mes racines », ajoute Brigitte M.

Tout ça, c’était il y a bien longtemps. Et depuis qu’elle a quitté les chorales d’Oka, où elle a passé son adolescence, sa voix l’a portée dans différentes avenues.

D’abord occupée par ses études en chant classique, Brigitte M a ensuite évolué au sein de différentes comédies musicales (Grease, Notre Dame de Paris, Dracula : entre l’amour et la mort, pour n’en nommer que quelques-unes), chanté l’œuvre de Stéphane Venne, puis les grands succès du rock remaniés et servis façon classique.

Entourée d’amis

Mais cette fois-ci, la soprano saute à pieds joints dans l’esprit des Fêtes avec Noël entre amis. Sur cet album, elle revisite neuf classiques, de Minuit, chrétiens à Noël blanc, en plus d’offrir une chanson originale, L’amour en cadeau, signée Nelson Minville.

Il aura fallu plus de deux ans de travail avant que le projet aboutisse sur le marché, le mois dernier.

« Je voulais prendre du recul et m’offrir le temps nécessaire à ce qu’il soit parfait à mes yeux. Je voulais qu’il puisse être le genre d’album qui vieillit bien et que les gens prennent plaisir à écouter, année après année, quand vient le temps des Fêtes. Et je crois que j’ai réussi », explique la chanteuse.

Comme le titre l’indique, elle n’est pas seule. Brigitte M a fait appel à ses amis, partageant le micro avec différents chanteurs au fil de l’album. La pièce de résistance de Noël entre amis ? Un Ave Maria livré à quatre voix, celle de la soprano se mêlant à celles de Guylaine Tanguay, Annie Villeneuve et Michaël Girard.

« Je l’avais fait en spectacle dans les dernières années, et ça a toujours été le moment marquant de chaque soirée. Il fallait absolument que je l’inclue sur mon album, dans cette version audacieuse, à quatre voix », relate-t-elle.

Sur scène aujourd’hui

Les admirateurs de Brigitte M devront toutefois s’armer de patience avant d’entendre l’intégralité des titres de Noël entre amis sur scène, une tournée en bonne et due forme n’étant prévue que l’année prochaine.

Ils pourront toutefois entendre quelques-unes de ces pièces aujourd’hui même, à l’occasion du spectacle Noël symphonique.

La soprano montera sur la scène de la Maison symphonique de Montréal cet après-midi et ce soir, aux côtés d’artistes tels que Roch Voisine, Jean-Pierre Ferland, Marie-Ève Janvier, Jonas et Patrick Norman pour revisiter les plus grands classiques des Fêtes.

« On a tous un style bien à nous et on le respecte. On va donc pouvoir passer du classique au pop, avec du country et du rock. C’est la troisième année que je participe à cet événement et c’est toujours aussi magique. On sent la féérie dès qu’on monte sur scène », confie Brigitte M.

► Le spectacle Noël symphonique est présenté aujourd’hui à la Maison symphonique de Montréal. L’album de Brigitte M Noël entre amis, est quant à lui en vente présentement.